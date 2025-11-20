《南半球最璀璨的星星》致敬邱垂亮 全台公益巡演聚焦台灣民主記憶

陳麗貴執導的紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》以政治學者邱垂亮為傳主。 （牽猴子提供）

為紀念已故政治學者邱垂亮對臺灣民主、人權與教育的深遠貢獻，紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》踏遍臺灣、日本與澳洲追尋他的人生及他以思想、行動與教育推動臺灣民主自由的進程，「這不僅是一段個人傳記，更是一部屬於臺灣民主的共同記憶！」該片將於12月起在台北、新竹、苗栗、桃園、台中、高雄、屏東等地展開公益巡迴放映，免費報名參加。

財團法人陳文成博士紀念基金會製作、客家委員會出品、導演陳麗貴執導的紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》記錄邱垂亮從苗栗客庄出發，走過臺南、臺北、澎湖，赴美求學、任教，最終落腳南半球，在澳洲布里斯本擔任政治系教授。片中透過訪談學者、政界人士、學生與親友，細膩呈現邱垂亮如何以學術、教育與公民實踐貫徹對自由的信念。同時用邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，展現知識份子情感與思想的兩個維度。

片中可看到邱垂亮走過的民主歷程，1975年，台灣處於戒嚴時期，他在由黃信介擔任發行人，康寧祥擔任社長的政論雜誌《台灣政論》發表文章〈兩種心向〉，文中觸及台海關係與台灣前途問題，當時政府以「煽動他人觸犯內亂罪，情節嚴重」為由，下令雜誌停刊。《台灣政論》的出刊與停刊都是台灣民主運動史上的重要事件，也深深影響邱垂亮的人生，他因此被列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣，甚至連父母過世都無法見到最後一面，成為他生命中的傷痛。

邱垂亮的夫人林月琴接受紀錄片採訪。（牽猴子提供）

儘管無法返鄉，邱垂亮畢生努力實踐理想，於澳洲昆士蘭大學政治系任教40年成為享譽國際的政治學者，更培育無數澳洲的政治與社會菁英。他不論身處海外或台灣都心繫台灣民主發展，不斷發文針砭時政，倡議民主自由。他的文章深入又幽默，許多台灣後輩知識分子都深受啟發，透過紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》受訪的親朋好友及學生們，都能窺見這位民主先驅的信念是如何跨時代持續閃耀。

導演陳麗貴耗時三年完成這部紀錄片，她表示：「邱教授是台灣民主運動中個子不高的巨人，是享譽國際的政治學者，是學生心中的LG，是啟蒙無數知識分子的政論家，也是對台澳關係具有影響力的人。」在私領域中，邱教授又是另一半永遠的「Old Man」，是被孩子罵愛開快車的父親。陳麗貴指出：「邱教授是人道主義者，不論待人處事或孜孜矻矻宣揚民主理念，還是他所主張的台灣獨立，一切都出自於他從年輕時期就深植於他心中的人道主義信念，這也是我希望透過影片傳達的主要訊息。」

《南半球最璀璨的星星Life’s Good》巡迴放映即日起開放民眾免費報名觀影，12/6（六）台北、新竹、苗栗；12/7（日）桃園、台中；12/13（六）台北、高雄；12/14（日）屏東，邀請民眾深入思索民主自由的意義，詳情請見「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB查詢。場次及報名連結： https://www.facebook.com/share/v/1HeG1bLMZs/

