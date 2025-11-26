南半球最璀璨的星星 開放免費觀影

客家委員會為紀念已故政治學者邱垂亮教授對台灣民主、人權與教育的深遠貢獻，委託製作《南半球最璀璨的星星》紀錄片，即將於十二月起全臺巡迴放映，邀請民眾共同回望邱垂亮以行動實踐守護民主的生命歷程，深入探討民主自由的意義。

客委會指出，邱垂亮懷抱「知識為公、民主為志」的精神，以思想、行動與教育，努力推動台灣民主自由的進程，照亮台灣邁向自由的道路。

這支由客委會出品、財團法人陳文成博士紀念基金會製作、導演陳麗貴執導的紀錄片「南半球最璀璨的星星Life′s Good」，踏遍台灣、日本與澳洲，帶領民眾回顧邱垂亮的人生軌跡；「這不僅是一段個人傳記，更是一部屬於台灣民主的共同記憶」。

客委會表示，片中透過訪談學者、政界人士、學生與親友，細膩呈現邱垂亮如何以學術、教育與公民實踐貫徹對自由的信念。同時用邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，展現知識份子情感與思想的兩個維度。《南半球最璀璨的星星》巡迴放映，即起開放報名免費觀影。