南半球熱浪發威 人為暖化影響自然調節斷線

南半球的熱浪持續發威，從澳洲、智利到阿根廷，極端高溫與失控野火正以前所未有的速度席捲大地。科學家警告，人為引起的氣候變遷，力量已經強大到足以蓋過自然的調節規律。

民眾：「房子開始著火，我們大約凌晨1點30分離開，我們不知道該去哪裡，到處都在著火，下面 上面 全部都是火。」

智利沿海小鎮八成建築被燒毀，民眾茫然坐在帳棚外，不知該何去何從。2026年才剛開始，南半球就持續遭受破紀錄高溫與野火肆虐。從澳洲高溫逼近50度的「熱穹頂」，到阿根廷「巴塔哥尼亞」高原，都受到極端熱浪與野火侵襲。

氣候科學家 基平：「我們目睹了澳洲，以及南半球其他地區打破高溫紀錄，這意味著人為氣候變遷的影響，正壓倒自然變異，我們正在看到，前所未有的極端高溫。」

儘管目前全球正處於具降溫作用的反聖嬰現象，但氣溫紀錄卻不減反增。氣候科學家指出，極端高溫與乾燥條件，使野火更難以控制。雖然火災多由人為行為引起，但持續熱浪、乾旱與強風，使原本可控的火災瞬間失控。阿根廷「盧斯阿萊爾塞斯國家公園」的古樹林，因雷擊起火，加上熱浪與強風，一天內火勢蔓延30公里。

布宜諾斯艾利斯大學教授 維拉：「雖然超過90%的火災是由人為引起，但當地的調查顯示，超過70%的燒毀面積，是由雷擊引發的火災造成的，問題在於 這些雷擊，發生在難以進入的地區，使得滅火工作變得異常困難。」

科學家強調，隨著全球氣候持續轉變，極端熱浪出現的機率將被進一步放大。若不採取行動，這類毀滅性的野火，只會更加頻繁、更加失控。

