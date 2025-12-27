南原民會辦公共藝術作品民眾參與活動 與民共創讓文化走入社區生活

南市原民會於安平Tabe札哈木樂原舉辦公共藝術作品民眾參與活動，創作藝術家杜寒菘與原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran帶領社區親子一同彩繪。（記者李嘉祥攝）

為推廣原住民族文化並深化公共藝術與市民之間的連結，臺南市政府原住民族事務委員會27日於安平地區「Tabe札哈木樂原」舉辦公共藝術作品《火我帶來囉！》民眾參與活動，創作藝術家杜寒菘與原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran帶領社區親子一同彩繪，以油漆滾輪進行貓頭鷹主題繪製，透過創作拉近公共藝術與市民間的距離，讓文化不只是被觀看，而是能被共同創作與感受其蘊含的生命力與自然觀。

市長黃偉哲表示，臺南是一座重視歷史記憶與文化多元的城市，原住民族文化是城市重要且珍貴的文化資產；透過公共藝術結合民眾參與的方式，不僅能讓文化走入城市公共空間，也能讓市民在體驗中進一步建立對土地與多元族群的尊重與認同，更為明年即將開幕的「Tabe札哈木樂原」注入濃厚的原住民族文化底蘊，打造兼具文化象徵性與故事性的建築與特色空間。

白惠蘭Salau Kaljimuran主委指出，安平地區匯聚來自不同族群原住民族人，呈現多元而豐富的文化樣貌，此次公共藝術作品以城市記憶與族群交會為背景，透過小男孩與山林動物的形象，象徵原住民族文化在當代城市中的延續，並結合取火神話，訴說人與自然萬物彼此相依的關係；上、下午二場活動民眾參與踴躍，使公共藝術不僅是展示於城市空間中的作品，更在參與中建立情感連結，未來原民會會持續透過公共藝術與民眾參與計畫，讓原住民族文化以更貼近生活的方式在城市中持續發聲與傳承。