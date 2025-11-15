南台中家扶中心表揚寄養家庭 她讓遭性侵女孩「永遠有家的感覺」

〔記者黃旭磊／台中報導〕南台中家扶中心舉辦「114年度台中市寄養家庭表揚暨授證典禮」，有47戶現職寄養家庭和5戶新加入寄養家庭獲表揚並授證，由於高達6成5寄養兒為特殊兒少，父母需付出更大心力，蘇錦紅擔任寄養媽媽超過21年，曾照顧遭性侵小女孩，錦紅媽媽說，「只要願意回來，這裡永遠是家」；吳松憲及石素貞夫妻照顧超過30名寄養兒少，夫妻看到孩子成長進步，就是人生最大快樂。

表揚授證典禮今天在寶麗金市政店舉辦，台中市社會局副局長林資芮、南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜感謝父母們無私奉獻，目前每月平均約有60名兒少接受寄養服務，其中近半是學齡前兒童，高達6成5屬於特殊兒少，照顧面臨重重考驗，寄養爸媽與孩子相聚舒緩身心並交流生活經驗。

錦紅媽媽於2004年投入寄養服務，照顧過10多名孩子，照顧第一個寄養童是遭性侵女童，住進家裡近一年，需帶到山上盡情大哭宣洩情緒，才不會夜裡在社區歇斯底里吵到鄰居，錦紅媽媽說，女童身心恢復後，健康離家，「只要願意回來，都會張開雙手接納，這裡永遠是他們的家。」

吳松憲、石素貞從1995年擔任寄養家庭，曾帶過兩個月大寄養童，因轉換環境缺乏安全感，小孩半夜經常驚醒大哭，儘管吳松憲夫妻各有工作，睡眼惺忪仍打起精神安撫陪伴入睡，吳松憲說，特殊兒少需接受醫院評估療育，才能跟上同儕學習程度，「孩子潛力無窮，只要用心陪伴，看到成長與進步就是最大快樂。」

金劍鳴、謝寶玉夫妻與4名子女，陪伴13名寄養兒少長大，全家敞開家門深情守護寄養兒少，以溫暖陪伴成為身心受創孩子避風港。

謝瑾瑜說，陸續接受台中市府委託辦理寄養家庭服務，暫時離家孩子，可能因身體虐待、性虐待、精神虐待、嚴重疏忽、家長入獄、無力照顧、遺棄失依，仍能在充滿愛與穩定環境中長大，歡迎民眾「打開家門 讓愛住進來」加入寄養家庭行列，諮詢專線04-23131234轉寄養組。

