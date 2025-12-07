【警政時報 江雁武／台中報導】歲末寒冬將近，南台中家扶中心114年12月7日在大仁國小舉辦年度「愛心市集」，號召民眾透過公益義賣、物資捐助及各項志工服務，陪伴弱勢家庭穩健度冬。今年活動特別聚焦「電暖器、禦寒衣物與生活物資」三大需求，希望在氣溫驟降的季節中，替社區內需要協助的家庭增添實質與心理上的雙重溫度。

南台中家扶愛心市集暖心登場，邀全民敲鑼送暖助弱勢過冬。(圖／記者澄石翻攝)

愛心市集現場人潮聚集，除了公益義賣攤位、親子互動體驗、手作課程與美食攤位外，今年持續推出深受民眾喜愛的「愛心超人公益服務」，包括義剪、掏耳、芳療與簡易經絡按摩，由專業志工無償提供服務，民眾可自由捐款。所有義賣與服務所得將全數投入「心願禮物方案」，用於協助家庭添購保暖物資、電暖器與生活禮券，將善款直接轉化為孩子的生活支持。

廣告 廣告

南台中家扶中心主任蕭舜鴻指出，今年冬季弱勢家庭的保暖需求較往年更為迫切，特別是有幼兒、年長照顧者或特殊疾病成員的家庭，更無法承擔電費與禦寒用品的額外支出。「我們希望藉由心願禮物，讓每一位孩子都能在冬天有足夠的溫度與安全感。」蕭主任感謝各界的支持，並表示家扶將持續以「實際需求」為核心，提供最到位的協助。

南台中家扶中心副主委蔡佳欣也強調，「陪伴弱勢，不只是物資補充，更是讓孩子知道，在他最需要的時候，社會願意牽著他的手。」她表示，許多孩子成長過程中面臨家庭變故、經濟壓力等挑戰，而社會的善意，會在無形中成為孩子走向未來的力量。她呼籲企業、社團與民眾在歲末時刻共同參與送暖，用行動支持每一個努力生活的家庭。

公益市集匯聚社區能量，蔡佳欣：用行動支持每一個努力生活的家庭。(圖／記者澄石翻攝)

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜則提醒，冬季向來是弱勢家庭支出最高的時期，從電暖器、保暖衣物、乾糧到生活用品，皆可能造成立即性的經濟壓力。「每人一點點的付出，就能堆疊成改變一個家庭的巨大力量。」她也期盼社區力量持續匯聚，讓愛心形成長期而穩定的支持網絡。

值得一提的是，今年市集特別設置「愛心鑼」，象徵「敲一下就是一份支持」。只要民眾或嘉賓響鑼，即代表捐助一份心願禮物，用於添購電暖器、保暖衣物或生活禮券。中心並開放捐款分級：三萬元以上為贊助單位、五萬元以上為協辦、十萬元以上為合辦單位、二十萬元以上則可加入主辦行列。現場鑼聲不斷，不僅增添活動儀式感，更讓民眾在參與中感受公益的溫度。

用愛點亮寒冬！家扶號召社會力挺弱勢家庭，愛心鑼聲不斷。(圖／記者澄石翻攝)

南台中家扶中心呼籲，天氣愈冷，弱勢家庭面臨的日常壓力也愈沉重，而社會善意能改善的不只是生活，更是孩子的心理安全感。中心未來將持續串連企業、社區與公益團體，期待讓更多孩子度過一個溫暖、不孤單的冬天。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光