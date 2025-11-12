南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄報導

12日在南台灣五個縣市全都是停班課，但上半天幾本上是無風無雨的情況，完全不像颱風天，不少民眾開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛百貨公司看電影。

南台五縣市停班課 民眾開心撿到颱風假逛街看電影

停班課未見風雨，高雄許多民眾出門看電影、逛百貨公司。（圖／民視新聞）

南台灣五縣市12號都停班停課，不過上半天幾乎是無風無雨狀況，不少民眾把握颱風假，攜家帶眷出門看電影。民眾：「看外面的天氣狀況，還可以出門這樣子。」不只電影院一早就出現人潮，接近中午時刻，百貨公司停車場滿滿滿，知名小籠包店外更是大排長龍。民眾說，趁著還沒有風雨時，可以享受家庭時光，真的很幸運。民眾：「氣象報導本來就是宣布下午才會登陸，就出來逛一下等一下如果，風雨大一點就先回家這樣。」民眾：「可以一家人聚在一起，一起來平常都是自己來。」

12日上午未受颱風影響，高雄許多民眾出門逛街，百貨公司停車場湧現人潮。（圖／民視新聞）

逛街、吃飯、看電影，似乎是賺了一天假，但大家也都認為，要不要宣布停班課，確實是件不容易的事。民眾：「很難講天有不測風雲，有時候有狀況的時候，真的政府可能也擔不起，目前天氣還可以但是有點起風了。」民眾：「放假本來就是合理的，就是先早上讓我們防災，需要準備的準備下午如果真的，風雨大一點就留家裡休息。」鳳凰颱風的路徑朝台灣南部而來，儘管12號這天是雷聲大雨點小，民眾還能出門走走，但最重要的是大家都能平安無事。

原文出處：南台五縣市停班課 民眾開心撿到颱風假逛街看電影

