南台南家扶中心將於2026年2月20日舉辦「2026年春季助學特賣會」

南家扶誠徵助學特賣會商品。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

南台南家扶中心籌募六百五十萬元春季助學金，捐助近七百位弱勢學子，將於二０二六年二月二十日在成功、永樂、原佃、安南等四間郵局舉辦「二０二六年春季助學特賣會」，期盼大家一同支持「助學行動」，讓扶助家庭可以安心過個好年。

南家扶每年於寒、暑假開學前都會舉辦「助學特賣會」，活動所得全數作為「助學希望工程」經費，藉由發放獎助學金鼓勵孩子努力學習，協助經濟弱勢學子順利就學，確保他們不因資源匱乏而失去受教育的機會。

受助學生小玉的父母離異後由母親獨自扶養扛起家責，小玉與其弟弟學費成為家裡沉重的經濟負擔。小玉說，「平時會在學校打工貼補生活費，助學金讓我能無後顧之憂專注學業，這是一份穩定與希望。」

助學特賣會募集各類全新商品，包括食品、民生用品、家電３Ｃ、文具用品等，義賣所得將作為助學計畫，支持學生就學所需。南家扶誠摯邀請企業與個人共同響應「助學特賣會」，提供家中或公司所生產的全新物品，這不僅是一場助學特賣，更是一場愛心的匯聚與希望的延續，為弱勢學子築起夢想的橋梁，共同打造一個充滿善循環的社會。