南台南家扶中心將於2026年2月20日舉辦「2026年春季助學特賣會」
記者陳治交／台南報導
南台南家扶中心籌募六百五十萬元春季助學金，捐助近七百位弱勢學子，將於二０二六年二月二十日在成功、永樂、原佃、安南等四間郵局舉辦「二０二六年春季助學特賣會」，期盼大家一同支持「助學行動」，讓扶助家庭可以安心過個好年。
南家扶每年於寒、暑假開學前都會舉辦「助學特賣會」，活動所得全數作為「助學希望工程」經費，藉由發放獎助學金鼓勵孩子努力學習，協助經濟弱勢學子順利就學，確保他們不因資源匱乏而失去受教育的機會。
受助學生小玉的父母離異後由母親獨自扶養扛起家責，小玉與其弟弟學費成為家裡沉重的經濟負擔。小玉說，「平時會在學校打工貼補生活費，助學金讓我能無後顧之憂專注學業，這是一份穩定與希望。」
助學特賣會募集各類全新商品，包括食品、民生用品、家電３Ｃ、文具用品等，義賣所得將作為助學計畫，支持學生就學所需。南家扶誠摯邀請企業與個人共同響應「助學特賣會」，提供家中或公司所生產的全新物品，這不僅是一場助學特賣，更是一場愛心的匯聚與希望的延續，為弱勢學子築起夢想的橋梁，共同打造一個充滿善循環的社會。
其他人也在看
新北耶誕城11/14開幕 行政園區全面禁菸最高罰1萬元
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日盛大開幕，新北市政府宣布自開城日起，新北市府行政園區正式公告為禁菸場所，違者依《菸害防制法》將處以新臺幣2,000元至1萬元罰款。中天新聞網 ・ 1 天前
北港「黑面三媽」睽違109年南巡！台南17區宮廟盛大接駕
雲林北港朝天宮天上聖母將從11月15起展開為期15天南都巡歷，同時也是北港朝天宮「黑面三媽」時隔109年再度南巡，是百年來最盛大會香盛事，其中16至24日將在台南巡歷，台南17區107間宮廟參與接駕，其中20日至22日祀典大天后宮「鎮南貳媽」將陪同出巡，預料將掀起一波「迓媽祖」盛況。中時新聞網 ・ 1 天前
花海再現 台中花毯節回歸 人氣打卡點到齊
[NOWnews今日新聞]因颱風「鳳凰」影響，台中市府先前宣布停班停課，台中國際花毯節也於11、12日暫停開放。好消息是，園區經過市府團隊及工作人員的整理與加固後，今（13）日重新開園，繽紛花海又能讓...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
屏醫為癌末病友辦書法展圓夢 患者展前辭世留遺憾
筆名「東津玉方」的癌末患者張先生鑽研書法逾20年，2年前被診斷罹患縱膈腔惡性腫瘤，歷經治療仍不敵病魔，最後住進衛福部屏東醫院安寧病房，為了幫他完成心願，院方為他籌劃人生第一場也是最後一場書法展，可惜他等不到開幕，於前日（11）辭世，享年56歲。書法展今（13）日開幕，歌手陳明章特地南下出席，為這位鐵自由時報 ・ 1 天前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、主題市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
雲林跨年晚會盛況登場 超狂卡司七千發煙火迎新年
雲林跨年晚會虎尾盛況登場 超狂卡司六分鐘煙火迎新年 （觀傳媒雲林新聞）【記 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
輔英科大健康美容系勇奪亞太金牌 師生閃耀國際舞台展美業實力
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輔英科大健康美容系柯美華副主任率三位同學勇闖總獎金一百二十八萬元的「2025 AP台灣好報 ・ 1 天前
鹹酥雞嘉年華周六登場 六十五攤業者共襄盛舉
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局辦理的鹹酥雞嘉年華活動，將於十五日及十六日在高雄大…中華日報 ・ 1 天前
2025東京耶誕去哪玩 最美點燈、限定市集、冬季浪漫活動一次收
東京的冬天，一到耶誕季就化身成閃閃發光的夢幻樂園，從東京車站旁丸之內大道，到六本木與澀谷街頭，每個角落都閃爍著溫柔的燈光與節慶浪漫！從香檳色夢幻的丸之內點燈、泡泡與飄雪組成的MIDTOWN CHRISTMAS，以及魔幻藍色隧道的青之洞窟SHIBUYA、東京冬夜必看的六本木之丘耶誕點燈，到東京晴空塔化身巨型椰蛋樹，想感受東京冬日的浪漫氣息就趁現在！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前
G-Star 2025《幻獸帕魯Mobile》首次開放試玩！玩家排2.5小時心得曝光
KRAFTON, Inc.於 2025 年 11 月 13 日至 16 日，在韓國釜山 BEXCO 舉行的國際遊戲展「G-STAR 2025」中，展示旗下新作《幻獸帕魯 Mobile》及多項互動活動，現場吸引大批玩家熱烈參與！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
屏醫為癌末病友辦書法展 陳明章獻唱「思想起」
（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）張姓癌末病友熱愛書法，屏東醫院提議在醫院藝廊舉辦人生首場書法展，以藝術與世界告別。「筆墨人生」展覽今天開展，民謠大師陳明章也到場彈唱「思想起」，場面溫馨感人。中央社 ・ 1 天前
成功整合苗栗風箏文化美食活動 余文忠揭3日遊客破10萬活絡地方經濟
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／苗栗報導 「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」活動，今年首度一連3天舉辦，苗栗市公所整合資源，將風箏節結合客家粄條節暨十大伴手禮頒獎活動、客家四炆四炒，遊客人數再創新高。苗栗市長余文忠表示，透過中華電信手機電訊大數據分析，3日遊客總人數共10萬1千683人，人潮多拉抬觀光行銷與在地美食特色推廣，活絡地方經濟。 「今年風箏節完美...匯流新聞網 ・ 1 天前
「筆墨人生，生命最終章」 屏醫為癌末患者圓夢舉辦最後一場藝術饗宴
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 一場溫馨而莊重的「書法藝術饗宴」於今(13)日在屏東醫院二樓藝廊舉行。主互傳媒 ・ 1 天前
萬華「新日常」開箱！艋舺生活季登場 邀五大在地品牌轉譯茶室、古著、植物美學
臺北市政府文化局副局長劉得堅表示，萬華是臺北最早發展的地區之一，擁有豐富的歷史底蘊與多元生活樣貌。本次「2025艋舺生活季」以《新日常開箱》為主題，旨在透過「開箱」形式，將在地日常風景轉化為文化展現，讓市民重新看見在地生命力。劉得堅副局長肯定龍山文創基地多年來在青年創業與地方合作上的努力，將「文化走入生活」的理念實踐於社區。龍山文創基地計畫主持人洪文和也指出，活動不僅呈現街區店家故事，更與國立臺北教育大學文創系合作，在12月6日「禮物市集」推出「節慶暖意」主題包裝設計，讓學界創意走入真實場域。五大在地品牌參展：從茶飲、古著到下午酒場本次展覽邀集五間深耕在地的特色品牌，從不同角度展現萬華的生活風格：Tree.DA² 茶飲： 以手寫字傳遞祝福，讓飲料成為日常小禮物。Crystal Rose Ribbon 緞帶專賣： 運用臺灣製緞帶展現生活美學。日本の進口衣： 將舊衣再利用賦予新生，實踐永續。原生態工作室： 以生態瓶與香氛設計傳遞療癒力量。萬華世界下午酒場： 以酒飲與交流打造午後的輕鬆風景。展區設有「互動撕紙」與「拍照打卡區」，民眾可透過社群完成指定步驟，獲得「心意卡片」與限定紀念印章，留下台灣好新聞 ・ 6 小時前
成大醫院響應世界糖尿病日 「五指承諾」宣誓共創健康續航力
11月14日為「世界糖尿病日」，成大醫院14日舉辦「職場支持力，就是糖友續航力」活動，響應聯合國世界糖尿病日主題「糖尿病與健康」，並聚焦「糖尿病與職場」議題，倡議全社會共同關注糖尿病患者在生活與工作中面臨的挑戰，透過理解與支持，攜手打造更友善的健康環境。活動現場舉行「五指承諾」宣誓儀式，參與人員齊舉右手，朗誦「理解、接納、關心、促進、行動」五大行動口號，象徵打造糖友友善職場的決心。活動安排包括根秀欽老師主講「幸福職場五力圈」講座，分享職場支持糖友的實務策略；以及陳怡臻教練帶領的「椅子肌力＋彈力帶運動」體驗，鼓勵民眾在工作之餘適度活動筋骨，養成職場健康習慣，現場氣氛熱絡、互動溫馨。成大醫院糖尿病防治中心歐弘毅主任指出，糖友在日常生活中需嚴謹控糖，而在工作環境則可能面臨外界的誤解或不便，進而影響心理健康與自信心。歐主任呼籲：「職場的理解與支持，是糖友持續健康生活的關鍵續航力。」友善的職場環境，能讓糖友穩定病情、獲得適當照護，維持良好的工作表現與生活品質。糖尿病照護不僅限於醫療，更需要職場、家庭與社會共同支持，才能讓糖友無後顧之憂地穩健前行。透過此次活動，成大醫院喚起更多對糖友處境的理解與尊台灣好新聞 ・ 24 分鐘前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 9 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 10 小時前