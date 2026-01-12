南台南家扶「扶幼委員會」 黃全永主委交棒康登春

扶幼主委交接,總會周大堯執行長(中)監交,第13任主委康登春(左)交接給第14任主委楊政達(右) ,完成家扶愛的志業傳承。





南台南家扶中心後援團體「扶幼委員會」舉行扶幼主委交接，由第十三任康登春主委交接給第十四任楊政達主委。交接典禮中，康登春主委將「家扶愛的傳承棒」，透過家扶基金會周大堯執行長監交，交接到楊政達主委的手上，代表「愛的傳承交棒」，也讓愛的志業一棒接一棒，秉持薪火相傳，愛傳愛的精神，繼續協助家扶推展扶幼工作，造福弱勢家庭及兒童。

新任楊政達主委於102年加入扶委會，目前為高新開發建設、堆高營造工程董事長，個人事業在營造業頗負盛名。楊政達主委臉上總是帶著笑容，也許是長期接觸佛法的關係，笑起來跟彌勒佛有幾分神似，總給人一種安詳穩定的力量。

廣告 廣告

楊主委在104年即集結22家公司行號，響應家扶助學希望工程樂捐助學金；105年吉爾吉斯家扶足球隊訪台與各地家扶兒進行交流，亦贊助圓夢基金，讓孩子在台灣順利圓夢。

楊主委對於社會公益亦積極投入：九二一大地震、八八風災、高雄氣爆、0206台南大地震、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害等，不僅第一時間挺身而出，率領公司重機械深入災區救災，也與佛光人運送物資並烹煮熱食分送災民與救難人員。種種熱心公益的義舉，讓楊主委在108年榮獲「台南市好人好事代表」，同年亦榮獲全國好人好事代表最高榮譽「八德獎」。

楊政達主委感恩地說，感謝星雲大師的引領，讓他結下佛緣一同「做好事、說好話、存好心」，弘揚「人間佛法」並行菩薩道，一生「不忘初心」。

卸任的康登春主委於101年因緣際會進入扶委會，目前為瑞特汽車股份有限公司的董事長，是雲嘉南地區汽車銷售業翹楚。康主委生長在農村，父母以務農維持生計，家中兄弟姊妹眾多，從小家境貧苦，所以更能體會弱勢家庭生活的辛苦。

接任主委兩年以來，康主委親自參與近40場次的活動，對於學子的助學希望工程經費籌募，總是率先響應，每年持續以實際行動參與助學。在家扶14年的時間，康主委對家扶扶幼工作非常認同及肯定，除了長期提供弱勢學子獎助學金外，更提供多元化的資源，讓家扶基金會及南台南家扶在扶幼工作上能多方的運用。另於113年至114年兩年期間，每月提供人力及貨車，協助載送物資支援安南區多元服務方案之物資發放。

南台南家扶李保良主任表示，南家扶扶幼委員會於民國67年7月成立，將於今年7月屆滿48年，目前有102位委員，皆為社會上有心推動扶幼工作的人士所組成，他們無給薪，並常運用自我的社會人脈及資源，出錢出力，義務性的協助家扶扶幼工作，關心兒童少年服務工作是否做得完善，亦提供許多寶貴經驗，讓中心在推展兒少福利時，有著很好的遵循方向。

更多新聞推薦

● 立院交委會考察新莊聯外公路建設 陳世凱指示加速推台65線增新莊二南出匝道