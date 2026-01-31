南台南家扶「點亮星願 翻轉未來」籌募助學 助弱勢學子安心向學





春節過後將迎接新學期的來到，開學季不僅象徵著孩子學習的新起點，更是弱勢家庭沉重的經濟壓力，南台南家扶中心著手準備「點亮星願，翻轉未來」助學希望工程計畫，目標募集650萬元助學金，提供於經濟弱勢孩童，確保每個孩子都不因貧窮而被迫中斷求學路。

南家扶在地深耕一甲子的歲月，提供給予經濟弱勢的家庭除了經濟補助外，還有每月的愛心物資發放、辦理輔導團體、營隊活動，不定時媒合多元化的育樂活動給予扶助孩童，增廣見聞擴充生活經驗，「助學希望工程」更是南家扶扶幼工作的重要一環，希冀經濟弱勢孩子可以不畏環境因素勇於挑戰，獲得助學金提升自我能力並順利完成學業達到夢想，最終翻轉脫離貧窮。

南台南家扶中心扶幼主委楊政達表示，教育是一場接力賽，弱勢孩童更需要社會各界的「第一棒」支持。助學金650萬元不只是一筆數字，更是孩子們改變「無窮世代」人生的入門鑰匙。我們誠摯邀請社會團體、公司企業以及有志民眾，透過郵政劃撥帳號:00353368，戶名:南台南家中心；或者至南台南家扶中心官網進行線上捐款，也歡迎蒞臨南家扶捐款。

