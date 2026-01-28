南台彩藝捐贈三千份消防車紙模型桌遊 攜手南市消防局推廣防火教育

南市消防局副局長丁春能感謝南台彩藝捐贈三千份消防車紙模型桌遊，攜手消防局推廣防火教育。（記者李嘉祥攝）

為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司捐贈3000份「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊予臺南市政府消防局，將作為防災宣導與教育推廣使用；消防局副局長丁春能出席於消防局防災教育館舉行的捐贈儀式，除代表受贈並回贈感謝狀，感謝企業善盡社會責任。

市長黃偉哲表示，消防安全教育必須從小做起，透過桌遊等互動式教材，可讓孩童在遊戲中自然建立正確的防火、防災與逃生觀念；此次捐贈對市府推動校園及社區消防宣導有實質助益，市府會妥善運用，讓更多家庭受惠。

南台彩藝指出，「烈火英雄即刻救援」桌遊由七二設計負責整體企劃與設計，結合消防車紙模型組裝與桌遊互動機制，透過動手操作與知識問答，引導民眾學習火災預防、正確逃生觀念及基礎消防常識，達到寓教於樂效果，也促進親子共同參與；此次公益桌遊結合公司綠色印刷專長與文創設計，選用FSC認證環保紙材，並採用低碳印刷製程製作，將永續理念落實於產品中，未來也會持續透過本業專長與跨域合作，支持防災教育與公共安全。

消防局長楊宗林強調，此桌遊兼具教育性與趣味性，適合親子及校園使用，未來將配合防火宣導活動、校園防災教育等各式活動推廣發送，讓消防安全觀念融入日常生活，也肯定南台彩藝並曾榮獲國家永續發展獎肯定及感謝對公共安全的支持，期盼未來與更多單位公私協力持續推動多元、創新的消防宣導方式，共同守護市民生命與財產安全。