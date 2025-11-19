南台李博明教學卓越 獲台灣開放教育卓越獎OCW組優選

南台電子系教授李博明（右）推廣數位學習資源，創新教學方法，榮獲二０二五台灣開放教育卓越獎OCW組優選肯定。 （南台提供）

記者汪惠松／永康報導

南台科大電子系教授李博明長年深耕教學，積極推廣數位學習資源，其教學熱忱與創新方法歷年來獲得多項殊榮。此次精心設計的開放課程《嵌入式 RISC-V Linux 作業系統》，再榮獲二０二五台灣開放教育卓越獎OCW組優選肯定。

由台灣開放式課程暨教育聯盟（TＯＣＥＣ）主辦，旨在表彰對開放教育資源發展具有卓越貢獻的教師與課程，並於二０二五台灣教育科技展中舉行頒獎典禮。

李博明積極推廣數位學習資源，其創新教學方法歷年來獲得多項殊榮，包括二０二０年教育部師鐸獎、二０一九ＩＥＥＴ教學傑出獎、二０一八年全教總Super教師大專組SUPER教師獎，及多次榮獲TＯＣＥＣ台灣開放教育卓越獎等校外獎項。

廣告 廣告

李博明更在YouTube上創立教學頻道「Linux好好玩實驗室」，上傳眾多專業課程，幫助無數學習者掌握專業技能。此次獲得台灣開放教育卓越獎，無疑是對其教學卓越表現的再次肯定，彰顯其在開放教育與科技教學領域的深遠影響力。

李博明表示，開放教育的核心在於讓知識成為共享的資源，特別是在快速變化的科技領域，透過開放課程能讓更多人接觸到前沿技術，縮短學用落差。其獲獎課程以嵌入式系統為核心，結合當前熱門的RISC-V架構與Linux作業系統，深入淺出地引導學習者掌握關鍵技術，提供完整的教學內容，幫助學習者快速上手並應用於實際專案，廣受學界與業界好評。