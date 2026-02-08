南台櫻花開4成！山上水道博物館搶先綻放 春節有望迎盛開期

山上花園水道博物館櫻花陸續綻放，預期冷氣團過境後，花況將明顯推進。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

來賞櫻了！山上花園水道博物館淨水池區櫻花陸續綻放，目前花開約4成。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

受氣候冷熱交替、不穩定影響，南台灣平地賞櫻首選的山上花園水道博物館，去年9月就觀察到園區櫻花生長節律明顯被打亂，部分櫻花甚至已提前開花「偷跑」，目前則已進入盛開期，約有4成櫻花綻放，吸引不少攝影愛好者與遊客搶先入園，捕捉春意。

館方表示，目前櫻花主要集中在兩大區域，包括停車場周邊吉野櫻，潔白中帶粉的花瓣陸續綻放，其次為淨水池區域的八重櫻，以色澤較為濃豔花況迎接訪客，形成與歷史水道設施相互襯托的景觀畫面。

廣告 廣告

水道博物館表示，雖然氣候變遷使今年花期略顯錯亂，但目前枝頭上還有不少花苞，顯示後續仍具開花潛力。依照往年經驗，櫻花需經低溫刺激，接下來若寒流如期報到，有助於催花，待冷氣團過境後氣溫回升，花況將明顯推進，春節期間有機會迎來較為完整的盛開期。

不同於高山櫻花一次性盛放，山上水道園區櫻花呈現分區、分段開花特性，遊客可隨著動線推移，逐步感受花景層次變化。館方也貼心提醒，櫻花花期仍受天候影響，實際開花狀況將隨氣溫調整，建議民眾可多留意官方公告，彈性安排來訪時間。

更多中時新聞網報導

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉

台港陸賀歲片拚場 陣容超堅強

苗可麗認膽小 怕影響工作拒拍危險戲