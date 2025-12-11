南台灣接地震！高雄規模4.7、台南規模4.0 最大震度皆4級

（圖／資料照）

南台灣在短短數小時內接連發生兩起有感地震，從深夜到清晨陸續驚醒熟睡中的民眾。首起地震發生於昨（11）日22時49分，震央位於高雄市政府北北東方約71.1公里處的甲仙區，地震規模為芮氏4.7，震源深度8公里，屬於極淺層地震。

氣象署進一步指出，嘉義縣、高雄市及台南市此次震度皆達4級；嘉義市、雲林縣、花蓮縣與台東縣為2級；屏東縣及彰化縣測得1級震度。由於地震發生於夜間且震源深，許多民眾反映震感強烈，不少人被突然的搖晃驚醒。

（圖／氣象署）

而台灣時間今（12）日清晨4點24分，再度發生一起地震，震央位於台南市政府東北方約36.4公里處的楠西區。該起地震規模為4.0，震源深度8.9公里，同樣屬於極淺層地震，導致清晨睡夢中的居民受到驚擾。

根據氣象署觀測資料，台南市最大震度為4級，嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣與彰化縣則測得1級震度。雖然規模不算大，但因震源淺層，搖晃感強烈，許多網友在網路上留言表示：「搖一下就醒了」、「以為是有人在推床」，甚至有住在高樓層的居民指出吊燈劇烈晃動。

（圖／氣象署）

