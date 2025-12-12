南台灣整夜連四震！「最大規模4.7」氣象署曝成因 後續仍有小餘震

即時中心／綜合報導

南台灣整夜不平靜！高雄市甲仙區昨（11）日深夜連三震，其中兩次有感地震規模來到4.7；而台南市楠西區也在今（12）日清晨4時24分，發生規模4.0有感地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達對此表示，後續仍有可能出現規模較小的地震，請民眾仍要隨時注意安全。

中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說明，甲仙地震的深度大約在8公里左右，為極淺層地震，因此震央附近民眾會感受到劇烈搖晃。

邱俊達指出，地震主因為菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，同時受到菲律賓海板塊向北隱沒與歐亞板塊向東隱沒力量影響；由於該處地質條件複雜脆弱，後續還會有一些應力調整，附近仍有可能發生零星地震，請民眾注意防震安全。

邱俊達指出，地震主因為菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，同時受到菲律賓海板塊向北隱沒與歐亞板塊向東隱沒力量影響。（圖／民視新聞）

至於清晨4時20分的台南楠西地震，邱俊達提到，這同樣是大埔地震的餘震，後續仍可能有較小規模的地震出現，請民眾仍要隨時注意安全。

