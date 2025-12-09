南台灣最大聖誕村！2025屏東聖誕節帶民眾走進北國童話

（圖：屏東縣政府 廣告提供）

一年一度最受期待的冬季盛事「2025屏東聖誕節」，今年以「聖誕村」為主題，打造14組夢幻燈飾，百年屏東公園彷彿一秒穿越成童話般的聖誕村，溫暖的燈光倒映在冬夜裡，讓每個人都沉浸在幸福的節慶氛圍中，走進屏東最迷人的聖誕村，與家人朋友共享專屬於南國的溫暖與浪漫。

屏東縣長周春米表示，屏東聖誕節是南台灣歲末最大盛事，去年吸引超過百萬民眾參與，今年聖誕節燈飾將一路亮到明（115）年1月4日，邀請全國朋友來屏東感受「專屬南國的浪漫」。今年活動延續雙主燈設計，屏東火車站前打造「星願聖誕樹」，讓旅客一下車就被聖誕氣息包圍；屏東公園內的「聖誕派對」隨音樂轉動發光，周邊中華路、第一銀行屏東分行與火車站周邊也化身璀璨的「星光大道」與「金色大道」，整座城市充滿冬日浪漫氛圍。

今年特地重現歐洲聖誕市集氛圍，首度推出四間「聖誕小木屋」特色賣店，販售草莓大福、可麗露、法式鹹派、造型甜甜圈、熱可可、熱紅酒、馬林糖等甜點與暖心飲品，園區還貼心設置「聖誕拍貼機」，讓民眾把感動變成永恆的紀念。

今年燈區以巨型鹿角拱門迎賓，象徵節慶祝福；「極光之心」、「精靈之塔」、「光之森林」、「北國雪屋」、「聖誕大道」、「生命樹」等14組燈飾在每晚17:30至22:00點燈，打造宛如置身異國的聖誕奇幻旅程。

為帶動市區商圈與雙百貨人潮，11月29日至30日率先推出「中華一條街市集」，超過70攤美食與文創齊聚；12月20日至21日則在屏東公園舉辦「聖誕市集村」，搭配全民普發一萬元政策推出「滿額抽獎活動」，帶動節慶買氣。

此外，每周假日限定的「浪漫下雪秀」讓民眾在南國看見飄雪奇景，「歡樂遊行派對」則有聖誕老公公不定時派送小禮物，大小朋友都看得笑開懷；服務台每日販售的限定紀念品「聖誕魔法棒」更是吸睛必收，一揮就閃，滿滿童話感。

屏東聖誕節不僅是視覺盛宴，更是融合藝術、美食與城市魅力的年度節慶活動，誠摯邀請全國民眾相約屏東，漫步燈海、感受飄雪。更多活動詳情可上網搜尋「2025屏東聖誕節」活動網站。

（屏東縣政府廣告提供）