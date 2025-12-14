南台灣最高 卅米耶誕樹綻光芒

新光三越台南新天地打造南台灣最高的三十米「閃耀之樹」。

（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

耶誕節將至，新光三越台南新天地打造最高的耶誕樹、浪漫的歐洲小鎮風情、沉浸式互動地景以及室內雪花秀，獻上了一場充滿愛與光芒的視覺盛宴。

今年最受矚目的亮點，莫過於南台灣最高的三十米「閃耀之樹」。這是台南新天地第一座以「光」呈現的耶誕樹，以超過一百萬顆燈泡打造，隨著燈光設計變化，層層光影交織出璀璨視覺，讓整座樹隨著燈光節奏閃爍流動，彷彿每一道光都是一份溫暖祝福。

以濃厚的歐洲冬季風情打造的「星光幸福驛站」，以歐洲冬季小鎮為靈感，布置多棵精緻耶誕小樹、雪橇造景與暖色系星光燈串，漫步其中就像走進異國的耶誕街道。此外，即日起至十二月二十日，歡迎把心意寫下來，一封封投進「耶誕郵箱」，讓祝福在這個季節乘著光，傳遞給最重要的人。

廣告 廣告

夜晚來臨後，魔法正式啟動！「星之所願」是今年必體驗的沉浸式互動裝置，地面會隨著你的腳步輕輕亮起，雪花投影會跟著你的步伐飄落、旋轉、微微跳動，像是雪花在腳邊與你共舞，彷彿真的走進一座童話中的雪國。

「星光夢境」雪花秀將耶誕氛圍推向最高潮，水池倒映閃耀之樹的光影，雪花自空中飄落，與水面光影交織成如夢似幻的冬日場景。