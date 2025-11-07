南台灣泌尿腫瘤權威高雄榮總外科余家政 獲頒2025「台灣醫療貢獻獎」

南台灣泌尿腫瘤領域權威，高雄榮總外科部長余家政教授，專長以達文西機械手臂進行泌尿科手術，至今累計超過650例。他更獨創「攝護腺披風保留」手術，讓病人在3個月內可達到95 %以上的小便控制成功率，榮獲2025年中華民國醫師公會全國聯合會的「台灣醫療貢獻獎」。

余家政國防醫學院醫學系、國⽴陽明⼤學理研所碩⼠學分班畢業，先後赴德國（結⽯手術）、美國（腎臟移植）及韓國（達文西手術）等國進修，並曾任臺灣泌尿科學會事理事副理事⻑等要職。 余家政醫師所引領的高雄榮總腎臟移植團隊，在1997至2005年曾創下腎臟移植存活率100%的全國最高紀錄。他在泌尿醫學也有許多的創新，包括「迷你切⼝腎臟輸尿管切除術」治療上泌尿道腫瘤，⼿術時間明顯縮短，不必氣腹，也不需打洞，傷⼝⻑度約⼿掌度，且可同時處理雙側腎臟腫瘤。

圖說：余家政醫師（右5)所帶領的醫療團隊，與外籍醫師交流。（圖片來源／余家政提供）

2013年，余家政醫師成功完成⾼雄榮總首例以達⽂西器機械⼿臂進行攝護腺根除⼿術。另自創「攝護腺披風保留」攝護腺根除手術，大量保留攝護腺周邊的組織，只切除攝護腺本體，透過減少破壞、加強重建的技術，明顯縮短病人術後尿失時間，對性功能保留亦有顯著的成效，造福無數男人的隱疾。

余家政進一步研發腎臟輸尿管切除術中「膀胱袖口縫合術」，安全快速，獲國外期刊肯定。至今已完成650例以上達⽂西⼿術，獲證為南台灣第一家「達⽂西泌尿手術觀摩中心」。

圖說：余家政醫師（左）達文西手術逾650例獲原廠認證成立觀摩中心。中為高榮院長陳金順。（圖片來源／余家政提供）

余家政醫師在泌尿醫學耕耘數十載，獲得無數的肯定，包括2007及2013年退輔會「優良醫師獎」；2009年商業周刊「百大良醫」；2021年高雄市醫師公會「高杏獎」；2024年「國防醫學院傑出校友獎」等。

圖說：余家政醫師（中）指導年輕一輩竭盡全力，毫無保留。（圖片來源／余家政提供）

