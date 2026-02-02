即時中心／連國程報導

中國山東至上海一帶昨（1）日出現明顯霾害，環境部根據觀測資料，研判隨著大陸冷氣團今（2）日南下，境外污染物預計傍晚也將移入，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，中部以北地區明（3）日午後可能好轉，然而南部地區的橘色提醒將持續到本週五。

環境部表示，中國上海至山東一帶昨（1）日PM2.5小時濃度為每立方公尺約70到180微克，而且持續累積污染物。大陸冷氣團今日報到，也將挾帶境外污染物，預計傍晚開始進入台灣，北部地區PM2.5小時濃度可能達每立方公尺30到50微克，汙染濃度偏高。

這波境外汙染物預計將影響北台灣的空氣品質至明日上午，之後就會逐漸改善至普通等級。南部地區因處於下風處，加上風速不高及垂直擴散條件不佳等影響，導致境外及本地污染物容易持續累積，預估橘色提醒等級將持續至2月6日，之後可望好轉至普通等級。

原文出處：快新聞 ／南台灣注意！冷氣團挾境外空污來襲 橘色警報持續到週五

