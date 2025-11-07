南台灣注意！鳳凰恐轉「非常強颱」影響最大時間點曝
第26號輕度颱風「鳳凰」來勢洶洶，強度也持續增強中。日本氣象廳指出，颱風恐會在週末以「非常強颱」接近菲律賓後，持續往台灣方向移動，且已將南台灣地區劃入紅色暴風警戒範圍內，且預估在這天時，颱風會最接近台灣。
日本氣象廳表示，鳳凰颱風目前位於菲律賓東方海面上，預計將在向西北方向移動的過程中，強度會迅速增強，且在9日升級至日本定義的「非常強颱」逼近菲律賓，並於10日直撲菲律賓呂宋島，隨後開始北轉並逼近台灣南部地區，12日是對台影響最大的時間點，目前日本氣象廳也已將台灣南部地區劃入紅色警戒範圍內。
針對颱風未來的路徑變化，日本氣象預報士前田智宏表示，「11月生成颱風本身並不罕見，但如果接近日本，那就算是罕見的情況了」。前田智宏也指出，颱風中心在抵達菲律賓後，將於10日至12日之間持續朝北移動，但如果之後受西風影響，可能會突然轉向東行，颱風路徑有可能朝台灣、日本沖繩或本州島南部移動，因此在未來一週內，還是要密切注意颱風動向。
