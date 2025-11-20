南台灣洗錢大咖「鴨哥」監獄內吃大菜、小三伺候？獄中仍遙控下屬犯案 矯正署竟扯：寄信、寄菜全合法

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

號稱南台灣洗錢界「水房頭」、綽號「鴨哥」的劉秉宏，近期又被起訴涉犯洗錢罪，案件內容揭露他在獄中仍能遙控手下操作金流，累計超過50億元，引發社會熱議。劉男甚至被爆料每天有人「寄大菜」給他享用，老婆、小三及旗下小弟輪班會客，形同把監獄當成私人總部，外界質疑監所控管疏失。

對此，矯正署回應，劉男服刑期間的接見與寄入飲食，均符合《累進處遇條例》及《外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法》等規定，並無特殊待遇。矯正署強調，收容人書信通信基本隱私受法律保障，監所原則僅檢查是否夾帶違禁物，不得閱讀內容；如涉及不法行為，會嚴懲並移送檢調偵辦。此外，新修正的寄錢寄菜規範將於12月19日上路，限制每日最高寄送1萬元現金、2公斤食物，並限制寄件人數與對象，以杜絕濫用情況。

自2017年12月1日大法官釋字756號解釋後，《監獄行刑法》及細則規定拆閱書信違憲，收容人書信不得隨意閱覽，僅可檢查有無違禁物。除非符合法定六種情況，例如收到檢舉或威脅秩序，監所才能依法查閱內容。矯正署表示，劉男服刑期間無違規行為，也未出現威脅監所秩序或安全，因此監所無法閱信，遙控洗錢指控將配合司法單位偵辦。

劉秉宏過往以盜刷信用卡開始犯案，曾因偽造文書罪判刑2年2月，卻潛逃近15年才落網，期間建立南台灣最大洗錢集團，行事低調鮮少曝光。去年3月被查獲，7月入監服刑。此次高雄地檢署指出，劉男在獄中曾寄出上百封親筆信指揮手下洗錢，累積金流逾50億元，監所因此遭質疑未落實書信管理，讓他享特權。

