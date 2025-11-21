南台灣生物技術展登場 產官學跨域交流展出

▲南台灣生物技術展為期四天，每日下午2:30舉辦天天送小樹苗活動，每日限量120株，送完為止。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 2025南台灣生物技術展今日起一連四天在台南會展中心登場，集結有農業科技主題館、國科會館、生物技術開發中心，以及南部科學園區與陽明交通、成功等多所大學，產官學跨領域展出生技保健食品、保養品、友善農業資材、動物健康、生醫服務之研發成果，是一次多面向暨跨領域展出，也是難得的交流機會，首日即吸引大批人潮湧入參觀採購。

其中，由農業部指導的農業科技主題館，是由各農業改良場及農業科技研究院聯合參展，展出蝴蝶蘭底部灌溉智慧化栽培管理技術、葫蘆科作物之雜交種籽純度檢測技術、現代化豬場管理與數位工具應用、開發溶磷性微生物肥料及提升作物耐熱能力製劑配方、農林剩餘資材燃料化應用、應用生物可分解副料之長嘯根瘤線蟲防治新劑型等，是本次展出的熱門攤位，一整天來參觀人潮不斷。

為了引吸民眾參觀，展出四天，每日下午2:30舉辦天天送小樹苗活動，品種有田代氏石斑木、台灣野牡丹藤、小葉赤楠、青剛櫟、月橘、蘭嶼羅漢松、鐵色等，每日限量120株(不挑款)，送完為止，為響應環保請自備提袋，現場恕不提供，歡迎民眾踴躍索取。另21日至23日下午4時，民眾可於農業科技主題館填寫簡單問卷，答對者即可獲得精美禮品一份

另外，南部科學園區管理局邀請參展廠商健鑫生醫科技公司，展出健鑫含銀凝膠傷口敷料（人體用傷口敷料）Jianxin” Silver Gel，此產品是一種透明、無固定形狀、含銀離子的傷口專用凝膠，可提供傷口濕潤環境，並利用銀離子的抑菌能力，協助降低傷口感染。還有立膚舒含銀傷口凝膠 （動物用傷口敷料）J-PET Silver Wound Gel，產品透明無固定形狀，含銀離子、玻尿酸、膠原蛋白的傷口修護凝膠，可以提供傷口濕潤修護環境。

今年生物技術展參展踴躍，除了農業科技主題館、國科會館及生物技術開發中心外，還有食品工業研究所、工業技術研究院、國家實驗研究院、南部科學園區、衛生福利部，以及國立陽明交通大學、海洋、中央、清華及成功等大學，是一次多面向的跨域展出，提供產官學交流機會。

