南台灣直飛東京！捷星日本航空插旗高雄 首航滿座

捷星日本航空「高雄－東京」今天首航從高雄出發，客機180席共有179名旅客搭乘，可以說是首航就滿座。（任義宇攝）

捷星日本航空「高雄－東京」18日首航起飛，為南台灣和日本旅客帶來便捷的服務。（任義宇攝）

捷星日本航空「高雄－東京」18日首航起飛，為南台灣和日本旅客帶來便捷的服務，捷星日本代表董事田中正和受訪指出，目前採用空中巴士A320型客機執飛，預計飛行時間為3小時30分鐘，今天首航從高雄出發，客機180席共有179名旅客搭乘，可以說是首航就滿座。

田中正和指出，捷星日本航空在日本國內有18條航線，國際線則有6條，「高雄－東京」就是其中1條，首波特價優惠早在11月開賣，來回票價不到新台幣4000元，吸引旅客搶購，未來將會持續維持平價、高品質服務，如果營運量穩定成長，將提升至空中巴士A321LR型機，座位數增至238席，滿足旅客需求。

今天現場也有搭機旅客受訪表示，正好要計畫要前往日本，看到捷星日本航空的時間、價格都合適就下訂單，後來才注意到是首航，覺得非常榮幸。

高雄市長陳其邁今日出席首航記者會表示，感謝捷星日本航空在疫情後的全球航空業復甦之際看好高雄，選擇高雄做為海外的新據點，不僅便利了廣大的台灣南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機，而日籍旅客到高雄，除造訪蓮池潭龍虎塔、佛光山、愛河灣、旗津等地，也有很多日客到台灣會特地逛夜市、吃美食。

陳其邁說，誠摯邀請日客搭乘此航線到高雄觀光旅遊，親身感受這座擁有山河海港景致，又饒富人情味的城市魅力。

