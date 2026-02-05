南台灣航網角色升溫 AirAsia 以第五航權布局高雄－大阪

AirAsia 加速拓展第五航權布局，高雄－大阪航線正式開賣，作為「吉隆坡—高雄」航線的延伸航段，預計自2026年6月15日起每日一班，顯示 AirAsia 持續透過第五航權策略，深化其在北亞市場的布局。（AirAsia提供／陳麒全桃園機場傳真）

廉價航空積極擴張航網，亞洲低成本航空品牌 AirAsia 持續加速第五航權布局。AirAsia 5日宣布，旗下馬來西亞亞洲航空（AirAsia Malaysia，航班代碼 AK）正式開賣「高雄－大阪」航線，作為「吉隆坡－高雄」航線的延伸航段，預計自2026年6月15日起每日一班，顯示 AirAsia 持續透過第五航權策略，深化其在北亞市場的布局。

AirAsia近年積極突破傳統點對點航線模式，藉由第五航權串聯多個市場。去年開航的「亞庇－台北－福岡」航線，成功打入台日旅遊市場，平均載客率超過九成，也為其後續擴張奠定基礎。此次新增「高雄－大阪」航線，不僅延續既有營運成果，也進一步拉抬高雄在 AirAsia 區域航網中的樞紐地位。

AirAsia 全新航線高雄－大阪航線正式開賣單程含稅新台幣2690元起。（AirAsia提供／陳麒全桃園機場傳真）

依規畫，AirAsia 將在既有每日一班「吉隆坡－高雄」航班基礎上，串飛「高雄－大阪」，形成「吉隆坡－高雄－大阪」的航線結構。業界分析，此類第五航權航線可同時承接不同市場客源，提升單一航班的整體載客率與營運效率，也有助廉航在競爭激烈的短程航線中創造差異化。

AirAsia Malaysia 總經理 Dato Captain Fareh Mazputra 指出，台北－福岡航線的成功，證實第五航權在北亞市場具備成長潛力，因此公司持續複製此一模式，拓展更多跨國連結。新航線鎖定台日之間穩定且持續成長的旅遊需求，也回應大阪作為日本重要觀光與商務城市的市場規模。

從市場面觀察，高雄－大阪航線過去以傳統航空與部分廉航為主，AirAsia 透過第五航權進場，提供不同時段與價格帶選項，勢將加劇南台灣直飛日本航線的競爭。業界指出，隨著旅遊市場回溫，南部出境需求持續成長，高雄逐漸成為廉航拓展日本航網的重要據點。

AirAsia 同時推出開航促銷票價，吸引旅客提早規畫暑假與秋季行程。分析認為，透過價格策略搭配第五航權彈性調度，AirAsia 有望進一步提高品牌能見度，也讓高雄在台日、東南亞航線布局中，扮演更關鍵的轉運與出發角色。

