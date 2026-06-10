南台灣豪雨來襲！12縣市警戒 大雷雨狂轟屏東、台東

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中央氣象署今日上午7時51分針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，預估影響持續至8時51分。受影響地區包括屏東縣滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉，以及台東縣大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉等地區。

根據氣象署發布的豪雨特報，受滞留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨發生。豪雨特報警戒地區涵蓋高雄市、屏東縣、台東縣。大雨特報警戒地區則擴及苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣等九個縣市。

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氣象署表示，今明兩天滯留鋒面將逐漸南移至巴士海峽，中南部地區及東部、東南部山區將有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。南部山區今日亦有局部短延時豪雨發生可能。

大雷雨區域將出現短延時強降雨，並伴隨較強陣風、閃電落雷現象。氣象署特別提醒民眾慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度及雷擊等危險。連日降雨使山區土壤含水量飽和，民眾仍須留意坍方、落石及土石流等地質災害。

氣象署建議民眾外出時應提高警覺，選擇輕薄風衣配防滑布鞋，預備折疊傘，並避免配戴金屬配件以策安全。室內應注意濕氣問題，定期清潔浴室與衣櫃，防範黴菌滋生。

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