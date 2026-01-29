南台灣農村常民文化「開灶」 1/31體驗製作年糕、斗笠春聯

開灶儀式代表大灶啟用，也象徵南台灣農村常民文化聯盟正式「起家」。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕農村發展及水土保持署台南分署今(29)日在台南新市張氏農場，舉辦一場別開生面的農村常民文化交流活動，配合即將到來的農曆春節，以復古的「開灶」儀式，象徵南台灣農村常民文化聯盟正式「起家」，並發表「百樣農村、百味生活地圖」，呈現南部農村在飲食、技藝與生活美學的豐碩成果。

張氏農場重現傳統大灶與石磨，讓民眾可以體驗磨米漿、炊碗粿，今天由農村水保署台南分署副分署長祝瑞敏與社區代表，共同掀開大灶上的蒸籠蓋，除了代表大灶啟用，也象徵常民文化薪火相傳。現場也準備花生糖、麻花捲等年節應景食品，還有充滿節慶氛圍的布置及剪「春」字的活動。

此外，屏東三地門安坡社區將童玩技藝結合場域設計，展示充滿童趣的九宮格與竹製玩具；台南左達商行透過竹編燈箱的工藝，為老場域注入新光影；高雄旗山南勝社區呈現一夜干文化元素。

祝瑞敏表示，百樣農村、百味生活整理出100個目前可體驗農村常民文化的場域，邀請民眾跟著地圖，走進南台灣的農村，感受這片土地最真實的溫度與生活百味。

31日在張氏農場還有1場「南台灣農村常民文化交流與實踐活動—百樣農村、百味生活時令節慶親子共學」，以春節文化為主軸，規劃斗笠春聯製作、年糕製作、春聯書寫及農村童玩闖關等，讓親子從實作中，理解農村生活智慧與年節文化意涵，也讓常民文化從展示走進日常生活。

