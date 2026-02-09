南台灣這2都恐翻盤? 他爆料：綠高雄初選內耗嚴重 藍營氣勢崛起

藍營在南二都展現勢力集結，2026年南台灣選情升溫。 圖：翻攝自謝龍介、柯志恩、賴瑞隆臉書

[Newtalk新聞]

2026 年九合一大選進入備戰階段，南台灣二都選情逐漸升溫，是否將出現「藍天翻轉」引起討論。國民黨立委洪孟楷指出，今年與 2022 年最大差異，在於藍營在南二都已形成明顯的「勢力」，而綠營高雄初選內部競爭激烈，恐讓選民感受到政治表演的不真實。

洪孟楷 8 日於 TVBS 政論節目《新聞大白話》分析，2012 年謝龍介與柯志恩參選時，黨內提名後多呈現各自努力、互動有限的狀態，母雞與小雞間尚未形成緊密連結；然而今年情況完全改觀。

廣告 廣告

洪孟楷指出，謝龍介憑藉短影音帶動高人氣，吸引大量議員主動跨界拍片合作；柯志恩在高雄掃街時，則有現任議員與新人爭相隨行宣講。洪孟楷形容：「這就是一個『勢』，大家看這個『勢』就知道希望聚集在這邊。」他認為，這種小雞主動靠攏母雞的集結感，展現藍營作戰模式已進化，不再是單打獨鬥。

與此形成對比，民進黨在高雄的衛冕路線則呈現內部拉鋸。他指出，綠營雖有堅實基本盤，但初選競爭已達「刀刀見骨」的程度，四腳督局面膠著，甚至牽扯司法程序。高雄市長陳其邁與賴瑞隆互動有限，初選階段未明確表態支持賴瑞隆，初選結束後才勉強同台拉票，洪認為這種缺乏心理連結的「政治大戲」難以打動選民。

此外，知名度較低的賴瑞隆試圖藉由帶有諧音趣味甚至「鴨霸」意味的綽號引起討論，但也反映出綠營接班梯隊的焦慮。洪孟楷分析，當藍營謝龍介與柯志恩已在立法院與基層展現前所未有的母雞架勢時，綠營若仍陷入初選內耗與派系矛盾，南台灣選情極有可能出現意外板塊移動，成為政壇關注焦點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

內政部要求解職李貞秀! 韓國瑜強硬回應：保障立委問政是我的天職

她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係