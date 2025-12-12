南台灣連4震整夜狂搖 網友憂「是否大地震前兆」？

即時中心／温芸萱報導

南台灣深夜連震，從昨（11）日晚間到今（12）日清晨共發生四起極淺層地震，高雄甲仙三震、台南楠西一震，其中兩次規模達4.7，最大震度4級，許多南部居民被搖醒。由於連續的有感地震，許多南部網友紛紛擔憂「是否是大地震前兆」。

南台灣深夜連番搖晃，高雄與台南地區從昨日深夜到今日清晨共發生四次極淺層有感地震，讓不少民眾驚醒，直呼「整晚不平靜」。

首震發生在昨晚10時49分，芮氏規模4.7，氣象署表示，高雄、台南最大震度達4級；嘉義市、雲林、花蓮、台東為2級，屏東、彰化有1級震度。

第一震發生在昨晚10時49分，芮氏規模4.7。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

第二震在10時59分，芮氏規模3.5，嘉義縣、高雄市、台南市最大震度達2級。

第二震在10時59分，芮氏規模3.5。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

第三震則落在晚間11時19分，再度達到芮氏規模4.7，嘉義縣、高雄市測得4級震度；台南市、嘉義市、雲林縣為3級，搖晃相當明顯。

第三震在晚間11時19分，芮氏規模4.7。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

未料進入清晨仍未平息，台南市楠西區今天4時24分又發生規模4.0的極淺層地震，六縣市都有感。氣象署指出，此次最大震度出現在台南曾文，達4級；台南楠西、白河、善化為2級，嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣與彰化縣皆為1級。

台南市楠西區今天4時24分發生規模4.0的極淺層地震。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

連續的地震讓南部居民睡意全消，許多網友留言表示「有點可怕，山區淺層如果來個大的…..」、「我開始害怕了」、「台南高樓層有感」、「晃蠻久的」、「最近陸地上的地震，深度都沒超過十公里」、「睡到一半嚇醒」、「被警報嚇到心臟快跳出來」。除此之外更有民眾擔憂，短時間連續的有感地震，是否意味著大地震即將來臨？

