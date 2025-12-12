南台灣連4震 氣象署：大埔地震後應力調整

台南市楠西區今天（12日）清晨4時24分發生芮氏規模4地震，最大震度為台南市4級。另外，昨天晚間高雄市甲仙區生3起有感地震，中央氣象署地震測報中心科長邱俊達上午表示，甲仙地震發生的深度大約8公里左右，為淺層地震，因此在震央附近的民眾會感受地震搖晃程度相當劇烈。

（圖取自中央氣象署網站）

邱俊達表示，甲仙地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，因此該處的地質條件複雜脆弱，後續還會有應力的調整，仍有可能發生較小的地震，請民眾注意防震安全。

邱俊達說，1月21日發生的嘉義大埔地震在附近， 大埔地震發生後，應力需要有一些調整，附近零星會發生地震，昨天編號147及148及小區域的地震就是在這一帶。

而今天清晨4時24分的台南楠西地震，邱俊達表示，歸類在大埔地震的餘震序列之中。

（圖／中央氣象署提供）

昨天晚間10時49分高雄市甲仙區發生規模4.7地震，地震深度為8公里，最大震度嘉義縣、高雄市及台南市4級；晚間10時59分在甲仙區再度發生芮氏規模3.5的小區域有感地震，地震深度為8公里；晚間11時19分甲仙區又發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度為8.2公里，最大震度嘉義縣及高雄市4級。

另外，今天清晨4時24分發生的芮氏規模4地震，地震深度8.9公里，震央位於台南市政府東北方36.4公里（位於台南市楠西區），最大震度台南市4級。