南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線

▲媒體人吳子嘉直言，南台灣的選情仍相當不穩定，但由林俊憲出戰台南市長的可能性較高。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒體人吳子嘉分析，綠營由林俊憲出戰台南市長的可能性較高，雖然民進黨不太可能掉了台南，但南台灣的選情仍相當不穩定。

吳子嘉6日在政論節目《新聞千里馬》表示，目前情勢看來，民進黨由林俊憲出線的可能性較高，而陳亭妃後續態度將成關鍵變數，儘管她一再強調不會脫黨，但等提名塵埃落定後就不一定了。主持人馬千惠追問，即使陳亭妃不脫黨，若最終不是提名她，其支持者是否可能轉向？民進黨會不會因此丟掉台南？吳子嘉則坦言：「不太容易，但是可能性是存在的。」

吳子嘉進一步指出，雖然民進黨在台南執政基礎穩固，但並非沒有翻盤的風險，尤其在賴清德同時兼任黨主席的情況下，他更直言現階段很複雜：「嚴格說來，台南與高雄都不穩定，局勢仍在變化中。」

談及高雄市長選情，吳子嘉提到，綠委林岱樺過去半年「哭天搶地」，近期造勢活動卻吸引3萬人到場。他認為，這股熱潮並非偶然，而是受美國關稅衝擊、地方螺絲工廠倒閉等民怨催化的結果，這些都是天涯淪落人，被迫害的不只是林岱樺一人。

吳子嘉直言，若他是國民黨的柯志恩，會把握這股情緒主動出擊，林岱樺能動員3萬人，柯志恩就該去收割那3萬人，讓他們重新站出來上街抗議。他強調，國民黨若能藉綠營基層內部的矛盾，以及掌握大樁腳的動向，高雄選情未必沒有翻盤機會。

