南台灣首座住家節能展示館大升級 科工館「樂活節能屋」探索家庭用電新視野

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立科學工藝博物館南館綠地上「樂活節能屋」即日起全新升級正式營運了，自97年啟用以來，一直是南台灣首座住家型節能展示館，更是熱門的節能教育場域，陪伴民眾17年後，科工館再度攜手經濟部能源署及工業技術研究院研究，融入最新的科普教育理念與節能趨勢，打造一座全新的互動體驗場域，也邀請全民一起探索減碳淨零新生活。

在日常生活中其實藏著許多節能的小祕密嗎？全新升級「樂活節能屋」，整合建築外殼節能、高效率設備與潔淨能源技術，本身即為一座節能、綠化又舒適的實體示範屋。這次全新的展示內容，從動手操作、互動遊戲到沉浸式節能體驗，大小朋友都能在輕鬆有趣的氛圍中學會聰明用電。

走進「樂活節能屋」，升級後最大亮點在於將1、2F完整規劃為真實家庭生活空間，以節電為主軸，營造家的氛圍，並在每個場域陳列常見家電，搭配豐富的多媒體互動裝置與遊戲，讓參觀民眾「動手做、動腦想」，系統性學習節電知識。

民眾可在1F先領取一張節能闖關卡，透過一關關的互動體驗累積節電積分，在遊戲過程中學習正確的用電觀念。闖關卡不僅是參觀紀錄，也能帶回家成為實用的節能小指南，將展館中的省電概念延伸到日常生活。

展區中以貼近居家情境的方式，帶領民眾認識各式家電的耗電差異，從冰箱是否漏氣、冷氣如何調整才省電、濾網多久該清洗，到一級與五級能效標示的實際差別，透過互動式「掃碼選購」體驗，讓參觀者親自模擬選購家電的過程，在操作中理解節能選擇的重要性。

此外，也設計了趣味十足的「用電隨堂考」，以互動問答方式揭露全臺家庭常見的用電現況，從最普遍的家電類型到家庭用電量最高的項目，題目內容皆取材自工研院「家庭用電資訊百科」，讓民眾在輕鬆作答中，完成一場兼具專業與娛樂性的能源知識探索。

除了觀看與操作，參觀者還能實際「發聲」參與學習。展區設有 Podcast 錄製體驗，邀請民眾用自己的聲音分享節電小撇步，體驗節目主持的樂趣，完成的音檔可帶回家或於校園播放，讓節能觀念透過內容創作自然擴散，也讓孩子在參與中建立正確的能源意識。

參觀動線的最後，民眾可透過簡單的節能心理測驗，檢視自己距離「節電高手」還有多遠，並在象徵節電達人成就的「阿光打卡箱」留下合影，成為親子家庭與社群平台最受歡迎的拍照亮點，為整趟節能學習旅程畫下充滿成就感的句點。

全新的樂活節能屋是一座超級有趣的互動體驗場域，也是一個把節能變得「看得到、玩得到、更用得到」、適合全家共遊最佳去處。非常適合親子共遊、學校教學、企業團體預約專業導覽，一同來挑戰「節電達人」稱號！

歡迎民眾團體參觀體驗！

【「樂活節能屋」展覽資訊】

開放時間：週二-週日9:00-12:20，13:00-16:20

星期一、除夕、年初一固定休館

團體預約導覽服務：(07)3800089-6700

體驗地點：國立科學工藝博物館南館 樂活節能屋

高雄市三民區九如一路797號 （圖／記者王雯玲翻攝）