南台灣首座住家節能展示館大升級

國立科學工藝博物館南館綠地上「樂活節能屋」即日起全新升級正式營運了，自九十七年啟用以來，一直是南台灣首座住家型節能展示館，更是熱門的節能教育場域，陪伴民眾十七年後，科工館再度攜手經濟部能源署及工業技術研究院研究，融入最新的科普教育理念與節能趨勢，打造一座全新的互動體驗場域，也邀請全民一起探索減碳淨零新生活。（見圖）

全新升級的「樂活節能屋」整合建築外殼節能、高效率設備與潔淨能源技術，本身即為一座節能、綠化又舒適的實體示範屋。

廣告 廣告

這次全新的展示內容從動手操作、互動遊戲到沉浸式節能體驗，大小朋友都能在輕鬆有趣的氛圍中學會聰明用電。

展區中以貼近居家情境的方式，帶領民眾認識各式家電的耗電差異，從冰箱是否漏氣、冷氣如何調整才省電、濾網多久該清洗，到一級與五級能效標示的實際差別，透過互動式「掃碼選購」體驗，讓參觀者親自模擬選購家電的過程，在操作中理解節能選擇的重要性。

此外，也設計了趣味十足的「用電隨堂考」，以互動問答方式揭露全臺家庭常見的用電現況，從最普遍的家電類型到家庭用電量最高的項目，題目內容皆取材自工研院「家庭用電資訊百科」，讓民眾在輕鬆作答中，完成一場兼具專業與娛樂性的能源知識探索。

全新的樂活節能屋是一座超級有趣的互動體驗場域，也是一個把節能變得「看得到、玩得到、更用得到」、適合全家共遊最佳去處，非常適合親子共遊、學校教學、企業團體預約專業導覽，一同來挑戰「節電達人」稱號！