南台灣首間！木棉花樂園高雄一番街門市試營運 集結芙莉蓮、膽大黨人氣周邊

木棉花樂園插旗高雄， 1月31日在高雄車站商場搶先試營運。圖／木棉花提供

知名動漫代理商木棉花宣布，旗下第三間直營門市「木棉花樂園－高雄一番街門市」將於 1 月 31 日在高雄車站商場搶先試營運，並於 2 月 1 日正式盛大開幕。該門市集結《鬼滅之刃》《葬送的芙莉蓮》及《膽大黨》等熱門 IP 周邊商品，並規畫高雄限定的「高速婆婆紀念幣」等三重開幕活動，致力打造南台灣動漫同好交流的新地標。

繼台中一中街門市後，木棉花持續向南擴張版圖。新店址坐落於高雄車站北側 B3 的「高雄駅一番街」商場，地理位置優越，方便通勤族與學生群體下車後直接造訪。店內空間不僅規畫主題特色造景，更匯集最新、最齊全的熱門商品，讓粉絲能在交通樞紐核心地帶，秒入二次元世界並滿足一站式的收藏需求。

廣告 廣告

門市商品涵蓋 2026 年話題神作《葬送的芙莉蓮》及熱度攀升的《膽大黨》，經典系列如《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》《SPY×FAMILY 間諜家家酒》與《獵人》等亦全數進駐。業者表示，無論是追逐新番的熱度，或是回味經典作品的情懷，該店皆能提供豐富且多元的周邊選擇，照顧不同世代動漫迷的日常與收藏喜好。

木棉花樂園插旗高雄， 1月31日在高雄車站商場搶先試營運。圖／木棉花提供

為慶祝正式開幕，業者祭出三重優惠活動。第一波為社群折抵，即日起加入官方 LINE 好友，單筆消費滿新台幣 500 元即可現領現折 50 元。第二波則鎖定收藏玩家，2 月 1 日至 28 日期間，於高雄門市單筆消費滿新台幣 1,500 元並加入好友，即可獲得極具價值的限定禮「高速婆婆紀念幣—氣噗噗款」乙枚，贈完為止。

第三波活動則聚焦現場互動，2 月 1 日至 15 日開幕首兩週，凡在門市留下五星好評，即可免費獲得手持氣球乙個。木棉花表示，此次進駐高雄車站是希望將動漫熱情與粉絲生活零距離連結，未來將持續致力於帶入更豐富的動漫體驗。2 月 1 日誠摯邀請南部民眾親臨朝聖，共同迎接動漫迷專屬的開幕盛事。



回到原文

更多鏡報報導

aespa、獵人、芙莉蓮集結 BANPRESTO展明三創登場

全台最大「超人力霸王氣墊樂園」進駐新店裕隆城 六大關卡與日籍大師畫展限時登場

集英社遊戲參戰TGS 2026！《OPUS》獨家試玩 《BAKUDO》挑戰賽拿好禮

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復