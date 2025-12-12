南台灣一夜4震 民眾驚魂！專家喊「免驚」：規模5以下釋放能量

南台灣連4震引憂大地震，最大4.7。專家郭鎧紋稱正常能量釋放，無須恐慌。 圖：郭鎧紋／提供

[Newtalk新聞] 南台灣昨夜至今晨連續地震，高雄、台南發生4起地動，最大規模4.7，不少民眾被搖到難以入眠，網路湧現「開始怕了」等留言，引發是否為大地震前兆的疑慮。地震專家郭鎧紋今(12)日表示，這屬正常能量釋放，反而有助降低大地震機率，民眾不必過度恐慌。

昨晚10時49分先是傳出規模4.7地震，緊接著在10時59分及11時19分又接連發生規模3.5與4.7的晃動；地牛翻身並未就此停歇，今晨4時24分，台南楠西區再發生規模4.0、深度僅8.9公里的淺層地震。這幾波地動在高雄、台南及嘉義等地都造成最大震度4級的強烈搖晃，讓不少民眾在睡夢中被驚醒。

針對頻繁的地動現象，郭鎧紋進一步分析數據背景。他表示，今年1月21日南部曾發生規模6.4強震，當時氣象署雖初步判定震央在嘉義大埔，但隨後已修正為台南楠西，與今日清晨的震央位置高度重疊。

郭鎧紋研判，包括甲仙及楠西的密集地震，皆屬於該次強震後的餘震活動，透過規模5以下的中小型地震分批釋放地底蓄積能量，其實是正向訊號，有助於避免能量過度累積而釀成更大災禍。

