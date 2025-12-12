南台灣一晚連4震！當地人嚇到不敢睡：大地震前兆？

生活中心／周孟漢報導



昨（11）日深夜高雄市甲仙區發生3次有感地震，其中2次規模來到4.7；台南市楠西區也在今（12）日清晨4時24分，發生規模4.0有感地震，眼看南台灣1個晚上就震了4次，可說相當不平靜。不少熟睡的網友們更是因此嚇醒，社群上則開始擔憂，好奇這4起地震是否為未來「大地震」的前兆，直喊「不用睡了！該不會是大地震的前震吧！」。





日本才剛震完！南台灣「一晚連4震」當地人深夜嚇到不敢睡喊：大地震前兆？

高雄昨（11）日晚間10點49分掀發生第一起地震。（圖／翻攝氣象署官網）

日本才剛震完！南台灣「一晚連4震」當地人深夜嚇到不敢睡喊：大地震前兆？

10點59分發生第2起地震，地震規模為3.5。（圖／翻攝氣象署官網）





針對昨（11）日這南台灣這4起地震，氣象署資訊顯示，高雄市甲仙區在10點49分發生芮氏規模4.7地震，接著在10點59分後，發生第2起地震，地震規模為3.5；第3震則在晚間11點49分，芮氏規模4.7，屬於極淺層地震；而在今（12）日4時24分，台南市楠西區則發生芮氏規模4.0有感地震，震央位於台南市政府東北方36.4公里，地震深度8.9公里，屬極淺層地震。

日本才剛震完！南台灣「一晚連4震」當地人深夜嚇到不敢睡喊：大地震前兆？

高雄第3震則在晚間11點49分，芮氏規模4.7。（圖／翻攝氣象署官網）





日本才剛震完！南台灣「一晚連4震」當地人深夜嚇到不敢睡喊：大地震前兆？

台南市清晨發生芮氏規模4.0有感地震。（圖／翻攝氣象署官網）





眼看一夜連續4次地震，當中還有3起地震震度達4級，就有網友在Threads發文直喊「地震又來！是怎樣了！連環震耶！只有高雄有感嗎？不用睡了！該不會是大地震的前震吧！」，其他網友也紛紛在相關貼文驚恐表示「剛這一震 有感」、「我開始怕了」、「離超強大地震不遠了」、「沒被地震嚇到，先被手機嚇死」、「連續地震就算了，地點、芮氏規模都一樣，南部的朋友還好嗎？」。

