南部中心／綜合報導

迎接2026年到來，跨年活動遍地開花，彩排行程也如火如荼進行，南部包括高雄、台南、嘉義市，陸續進行最後階段的彩排，不少粉絲提前到場卡位，還有粉絲自備桌遊，在現場和朋友打發等待的時間。台南方面市府也出動警力並投入霹靂小組與偵爆犬，在活動現場及周邊皆進行嚴密場檢，提高見警率。





南台灣2026跨年晚會「最後彩排」 粉絲提早到場卡位

跨年活動遍地開花，彩排行程也如火如荼進行。（圖／民視新聞）





高雄的跨年晚會，工作人員正在彩排，進行最後確認，台下也有粉絲提前搭帳篷，睡在現場卡位，還有人自備桌遊，打發時間。粉絲說，玩點小桌遊大家比較不會無聊想睡覺，為了近距離看到偶像，民眾提早卡位，準備了行充、糧食、平板什麼的都帶。

高雄跨年＂雄嗨趴＂今年請來八三夭、告五人等多組歌手開唱，韓國水彈女王權恩妃壓軸登台，除了眾星雲集的演唱會，在義大世界，也推出999秒超長煙火，由於氣象署預報，南部天氣相較北部穩定，看到美麗煙火的機率比較高。粉絲也覺得，看得清楚煙火的話，一定心情也會很好，做為跨年一個美好的禮物。





南台灣2026跨年晚會「最後彩排」 粉絲提早到場卡位

台南市政府投入霹靂小組與偵爆犬，在活動現場及周邊進行嚴密場檢。（圖／民視新聞）





台灣男團FEniX，頂著台南的豔陽，為了跨年晚會做準備，迎接2026年，台南請出橫跨台灣、日本、韓國、與香港的跨國演出陣容，馬不停蹄進行彩排。演唱會勢必湧入大量人潮，台南市政府料敵從寬，全面強化公共安全，投入霹靂小組與偵爆犬，在活動現場及周邊進行嚴密場檢，就是要做好萬全準備，預防踩踏及突發治安事件。

至於在嘉義市，大批粉絲沿著會場周邊排隊，綿延好幾公尺，嘉義市的跨年晚會，請來亞洲天王羅志祥、金曲歌王許富凱等，還有全台獨家的韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂，粉絲不畏艷陽，排隊要搶最好的位置，一睹偶像風采。

2025年邁入尾聲，跨年活動遍地開花，不過南部早晚溫差大，粉絲不管選擇要去哪一場，務必做好保暖，以最佳狀態迎接2026年到來。





原文出處：南台灣2026跨年晚會「最後彩排」 粉絲提早到場卡位

