南台灣Outlet再+1！華泰名品城嘉義店今動土 預計引進逾200間品牌

在高鐵嘉義站前的大片空地上，鏟土揚起的不只是建築開端，更是嘉義邁向「農工科技＋消費服務」均衡城市的象徵。由交通部鐵道局、內政部、嘉義縣政府與格珞麗亞企業（華泰名品城母公司）共同推動的「高鐵嘉義產業專用區」於今（8）日正式動土，這座投資金額達40億元、預計引進逾200間品牌店鋪的「嘉義華泰名品城」，不僅將成為南台灣首屈一指的Outlet商場，更被視為嘉義產業轉型的重要推進器。

軌道經濟＋園區群聚 「嘉義新經濟軸線」成形

嘉義縣長翁章梁指出，嘉義正從「農業大縣」轉型為「農工科技大縣」，六大產業園區包括嘉義科學園區、馬稠後園區與民雄航太園區已逐步成形；同時中央推動的嘉義鐵路高架化、糖鐵延伸高鐵站等軌道建設，將串連產業與生活圈。

廣告 廣告

這些投資使嘉義具備「生產與通勤雙引擎」條件，但長期缺乏的大型商業設施，也讓生活面向的城市吸引力不足。華泰名品城的進駐，正好補上這塊空白，讓嘉義高鐵特區具備居住、就業與消費的完整城市功能。

華泰「不複製」桃園經驗 打造地方化2.0版本

華泰大飯店集團執行長陳炯福指出，嘉義店並非單純複製桃園經驗，而是「更成熟、更貼近地方生活的華泰名品城 2.0」。

基地距離高鐵站僅5分鐘步行路程，規劃占地近10公頃，第一期面積約3.3萬平方公尺，採開放式街區設計，集結零售、餐飲、休閒娛樂於一體，預計提供超過600個就業機會。

值得注意的是，華泰也計畫與在地團體合作，例如攜手嘉義子弟李永豐創立的「紙風車劇團」，在園區內打造文化展演空間，讓消費場域成為藝文共融的生活聚落。

「嘉義華泰名品城」規劃占地近10公頃，第一期面積約3.3萬平方公尺，採開放式街區設計。（交通部鐵道局提供）

消費力與觀光連動：補齊嘉義城市板塊

對嘉義而言，華泰名品城的意義不僅是購物中心，而是一座「城市消費引擎」。隨著台積電與航太產業進駐、產業園區人口回流，嘉義的高消費潛力逐漸成形。

結合阿里山、故宮南院、檜意森活村等觀光資源，華泰名品城可望成為北中南觀光動線的「南中樞紐」，延長旅客停留時間，並提升區域服務業比重。

交通部鐵道局局長楊正君指出，這是繼高鐵桃園站後第二次與華泰合作，未來嘉義高鐵特區將成為媲美國際的消費場域，「不只是讓嘉義人買得方便，更讓旅客願意多留一天」。

七年開發期 構築嘉義新生活圈

整體開發工程期預計7年，至2032年完成全期開發。第一階段開幕後，將逐步引入品牌旗艦店、精品餐飲與親子設施，串聯嘉義在地藝文與觀光活動。

交通便利、產業成長與消費聚落三力並進，嘉義的高鐵特區有望從「交通節點」躍升為「生活核心」。

華泰名品城嘉義店的動土，不只是南台灣 Outlet 新頁，更象徵嘉義正從「製造與生產」邁向「生活與體驗」的新經濟時代。

更多風傳媒報導

