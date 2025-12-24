南台科大設智慧微電網基地 助培育淨零專業人才

（中央社記者楊思瑞台南24日電）南台科技大學「智慧微電網產業人才及技術培育基地」今天揭牌，結合太陽能發電及智慧儲能等系統，打造淨零示範場域及完整教學環境，並透過產學合作培育淨零碳排所需人才。

南台科技大學上午舉行「智慧微電網產業人才及技術培育基地」揭牌典禮，邀請國科會主委吳誠文、教育部技職司長楊玉惠、台南市副市長趙卿惠，以及產學研界代表參與。

南台科大校長黃能富致詞表示，此計畫於吳誠文擔任校長任內奠基，獲教育部補助新台幣8500萬元，加上校方自籌2000萬元，總投資規模突破1億元，基地結合700千瓦（KW）太陽能發電設備、智慧儲能系統、電解產氫與燃料電池發電系統，打造「類產線」教學環境。

黃能富說，校方將校內西淮館打造為淨零示範場域，結合中央監控戰情室及智慧充電樁納入課程，實務上則在校內7-ELEVEN門市應用，斷電時可供應商店約2天電力所需，維持基本民生相關需求。

吳誠文表示，發展綠電是趨勢，但要達成淨零碳排同時兼顧產業發展所需則困難重重，在AI產業帶動用電量快速成長情況下，區域型智慧微電網未來將扮演關鍵角色，除了可減少長途輸送電力造成的損耗，也有助在災害發生時維持社會韌性。

他說，政府規劃於台南沙崙智慧綠能科學城設置中型算力中心，並朝向建置區域型微電網努力，將有助產業鏈發展，也會有相關人才需求。

楊玉惠表示，綠電是國家科技戰略，結合智慧微電網在各行各業應用也相當重要，南台科大智慧微電網基地計畫串聯6所夥伴學校，透過規劃一條龍式課程，將帶動區域技職教學整體升級，也可培育大量具備即戰力的專業人才。（編輯：張銘坤）1141224