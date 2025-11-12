南台青銀共創入選衛福部社區共照

南台青銀共創ＵＳＲ攜手社會局及南區金華社區，協助開發智慧生活ＡＰＰ，入選衛福部智慧共生社區推動徵選計畫，打造社區共照典範。（南台提供）

南台科大青銀共創ＵＳＲ計畫攜手台南市社會局及南區金華社區，共同參加衛福部社家署一一四年度「智慧共生社區推動徵選計畫」並成功入選。於金華里活動中心舉辦「金華智慧生活ＡＰＰ ５ＧＯ讚」啟動儀式，象徵台南社區照顧正式邁入智慧化新世代。

南台ＵＳＲ計畫開發的「金華智慧生活ＡＰＰ ５ＧＯ讚」主要以社區共創精神為基礎，整合在地需求、跨領域專業與科技應用，設計出「ＧＯ享、ＧＯ食、ＧＯ學、ＧＯ創、ＧＯ照」五大服務功能主軸，旨在翻轉傳統被動照顧觀念，建立社區互助共生機制。

市長黃偉哲表示，，市府以「在地安老」為政策核心，並積極導入智慧科技，讓照顧更即時更貼心。金華智慧生活ＡＰＰ正是以科技助老的具體實踐，將共生社區概念落實於生活，讓長輩在熟悉的社區中安心生活、快樂老化。

社會局長郭乃文說，老人福利服務核心價值在於「在社區照顧、由社區照顧、與社區一起照顧」。金華社區與南台ＵＳＲ團隊的合作，正是以科技連結人與人、點與面的最佳實例。

金華里長柯崑城指出，居民能透過科技平台即時獲取資訊、發起共餐活動或線上課程，未來ＧＯ照服務上線後長輩更可在家即時獲得協助，打造更安全便利的生活環境。