南台音樂劇主題曲納教材 實踐在地共融

南台科大「跨樂尬陣」ＵＳＲ計畫，繼去年於台南美術館首演獲得廣大迴響後，今年團隊實踐承諾於西港年度盛事「胡麻節」期間舉辦《鯉魚公說我跟我爸很像，我說哪有》在地音樂劇讀劇會，讓鄉親能觀賞屬於自己土地的音樂劇，成功落實藝術回歸土地的計畫初衷。

此次ＵＳＲ展演由計畫協同主持人、流行音樂產業系助理教授葉家彰擔任活動總召，並攜手新莊高中黃文冠導演共同擔任編導，在計畫主持人徐志杰助理教授、共同主持人流音系主任陳慧如、協同主持人資傳系主任鄭靜怡全力支持下，帶領團隊將這部屬於西港的故事帶回原鄉。這場「回歸」不僅是展演場域的轉換，更是南台堅持與在地共融、與居民共好的最佳證明。

此次讀劇會最大亮點在於大學端與在地國教端的深度串聯。計畫團隊今年特別與後營國小展開合作，將本劇的原創主題曲〈西港，我長大的地方〉正式納入該校音樂課教材，成功落實文化教育向下扎根。

在讀劇會開場時，後營國小學童更登台演繹這首歌曲的舞蹈版，孩子們稚嫩卻堅定的演出，為活動揭開了動人的序幕。這正是南台落實ＵＳＲ精神，將大學資源導入在地，達成文化教育向下扎根與大手牽小手的具體實踐。

南台副校長王振乾特別強調「落地深耕」與「回歸」的教育意義。他表示，ＵＳＲ真正的實踐場域不在圍牆內，而在這片土地上。期許透過與鄉親的近距離互動，讓學生的創作能吸取最真實的在地養分，將這部作品打磨成真正屬於西港人、能傳唱久遠的文化資產。