南台ＵＳＲ攜日本大學 科技活化府城五條港文化

日本大學生產工學部副教授永村景子（左），透過ＡＲ了解南台科大ＵＳＲ團隊如何以新科技進行記憶遺產的挖掘與轉譯。（南台提供）

記者汪惠松／永康報導

南台科大承辦教育部「文化底蘊」ＵＳＲ計畫團隊，邀請日本大學生產工學部副教授永村景子蒞校，就遺產記憶與社區參與議題進行跨校交流。此次交流聚焦如何透過世界遺產的評選標準５Ｃs，導入各類課程建置神農街區博物館，持續推動五條港郊商文化的保存。

永村景子以「傳承地域歷史文化的記憶遺產計畫～邁向永續地域深耕的挑戰～」為題進行專題演講。她以日本宮崎縣日南市的油津地區為例，說明如何透過遺產記憶主題讓社區動起來。

廣告 廣告

面對日本高齡化社會城鎮消失的危機，日南市由津地區透過整理歷史建築如崛川運河，並透過住民會議將製作傳統帆船的工匠家、會唱傳統節慶歌謠的長者家，納入「街區散步」的方案，讓屬於記憶遺產的職匠，成為社區導覽的核心，成功擴大社區居民的參與度。

南台ＵＳＲ計畫團隊向永村景子展示在神農街區博物館的運作成果。在記憶遺產保存方面，南台運用多種科技與教育方法：團隊透過導入課程進行田野調查與採訪，成功挖掘記憶，並將其數位轉譯，例如利用ＡＲ擴增實境技術重現清代文化情景，及運用 ３Ｄ數位技術將重要的老屋樣貌繪製保存。

另計畫除透過博物館冬季元宵花燈展與夏季嘉年華的集章活動凝聚街區住民共同參與，更透過博物館課程收集場域的聲音進行聲景保存，讓文化傳承在多感官的維度上更為立體。

南台校長黃能富期許文化底蘊團隊做好記憶遺產的保存，將遺產透過社會實踐轉譯成能帶動地方繁榮的契機與創生，落實大學的社會責任，更讓神農街區博物館的郊商文化遺產能永續發展。