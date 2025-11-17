南台USR馬年神農街燈展 399生參與設計創作

南台科大文化底蘊ＵＳＲ計畫團隊籌備馬年神農街燈展工作，學生進行勘景聽取台南市文化協會老師導覽解說。 （南台提供）

記者汪惠松／永康報導

南台科大執行教育部「文化底蘊」ＵＳＲ計畫團隊，籌備一一五年馬年神農街元宵花燈展工作，除往年花燈彩繪自主課程，馬年還加入構成設計、設計繪畫、社群媒體創作三門課程，參加學生數近四百人，期能讓馬年燈展更加耀眼。

南台文化底蘊ＵＳＲ團隊從一０七狗年舉辦神農街元宵花燈展起，每年招募上百位學生，與住戶共創燈展，轉眼間展開第九年馬年燈展的籌備工作。往年都只開設神農街花燈彩繪自主課程，招募學生修課參與燈展。馬年除花燈彩繪自主課程外，還加入三門課程，參與學生達到三九九人。

馬年一如往年，鄰近海安宮三度加入燈展行列外，共有六十三戶店家與住戶參與燈展。神農街花燈彩繪自主課程是負責與住戶討論，修課學生與住戶共創每一戶門前講該戶故事的花燈。在「住戶相見歡」活動中，一百五十九位同學前往神農街勘景，先透過夥伴—台南市文化協會老師進行導覽，帶領學生認識神農街的文化歷史與特色，了解往昔五條港的船貨貿易情形。

透過導覽與觀察，學生得以經由畫筆轉譯成燈籠的設計圖案中，於燈展時將郊商文化特色傳遞給賞燈的民眾。除認識神農街的歷史與文化，所有學生都先在校內認養好場域、住戶或店家，在相見歡活動中，住戶與學生首次相見共同討論馬年花燈的造型、彩繪圖案及懸掛的樣式等，並成立與住戶討論的群組，將在未來的二個月內藉由討論、交流與互動，共同完成盞盞獨一無二的花燈，閃耀在神農街上。

校長黃能富表示，ＵＳＲ神農街燈展除落實社會責任，更展露南台社會實踐的量能。