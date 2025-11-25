南國漫讀恆春古城 150年文史走讀帶動深度觀光

瑯嶠文史工作者念吉成親自領軍，透過南國漫讀節走讀恆春。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣文化處主辦的「南國漫讀節」恆春建城150周年深度文史走讀活動，在恆春轉運站熱鬧開跑。逾百位來自全國的文史愛好者，響應這場「跟著故事去旅行」的邀約，拋開傳統的速食觀光，選擇用雙腳丈量古城的脈動。活動以「恆春半島文史遊方學苑」為名，由瑯嶠文史工作者念吉成親自領軍，參照1929年日治時期街道圖及清領古城圖，設計獨家「旅人行旅地圖」，掃描即解鎖隱藏故事，讓參與者跳脫走馬看花觀光，更讀懂半島的靈魂。

念吉成手持老照片，從日治時代公會堂(今轉運站)前世今生開始，從日治時期的政治中心，到如今見證無數旅人離合的守望者，首站結束，眾人轉戰「恆春縣城」，念吉成邊解說「入城三大事」，吃大麵、買檳榔、聽民謠，邊聊起檳榔街的特殊文化。念吉成帶領眾人駐足未來東門的風神廟建標記、西門文廟重建碑，細數「西門不朝西」的風水典故。午後移師社頂及南岬，聽念吉成分享鵝鑾鼻燈塔父子情動人傳說。

深受感動的一對旅美姊妹分享，「台灣本島走得差不多，就缺這塊國境之南的拼圖。」在念老師引領下，她們深入社頂部落，參訪台灣南岬的東亞第一燈塔。他們感動說，「開車雖疲憊，但沿途聊天賞景，補上這塊拼圖，人生才完整。」

念吉成表示，用故事喚醒半島的深層魅力，「觀光若只看表面，恆春永遠是邊陲小鎮；但若跟著文史走讀，它就是台灣最美的後花園。」呼應建城一百五十周年，邀請大家從牡丹社事件的血淚，到古城的重生，重新發現南國的多元共生。

逾百位來自全國的文史愛好者，響應這場「跟著故事去旅行」的邀約。(記者蔡宗憲攝)

瑯嶠文史工作者念吉成。(記者蔡宗憲攝)

