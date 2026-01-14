南國美籌備 分階段空間整備優化

南國美接手原南美館二館，將分階段進行空間整備與優化。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南國家美術館一月起，正式由台南國家美術館籌備處接手營運，為提供民眾更完善的觀展與作品保存環境，籌備期間，分階段進行空間整備與優化，從近現代寫生到沉浸式展覽。

南國美表示，第一階段十九日至二月九日，進行全館年度歲修，期間展覽空間將暫停開放，地下停車場仍維持二十四小時正常營運，館內部分餐飲及文創商店照常營業。

南國美也提出展覽規劃藍圖。代理主任黃宏文說，南國美作為台灣首座專責台灣近現代美術定位的「斷代史」國家級美術館，將以深化公眾對台灣近現代美術的理解與溝通為首要目標，透過策展語彙與展示形式，建立親近同時深度的觀看角度。

二月將推出開館首檔展覽「微光中的寫生者」，以台灣近現代美術開端「寫生」為切入點，結合繪畫、聲音、影像與沉浸式空間設計，呈現藝術家觀看風景與感受時代的不同方式，透過沉浸式及清楚易懂展示設計，邀請觀眾走進作品之中；配合南美館首度推出的台南國際城市雙年展，以「被消逝的台灣美術與設計」，從設計與視覺文化角度，重新檢視台灣近現代美術另一重要脈絡。

展覽聚焦長期較少被納入美術史論述的商業美術、平面設計與視覺傳播實踐，試圖補足台灣美術史中被忽略卻關鍵拚圖，拓展「美術」在現代社會中的多元面向。南國美也將持續推出多檔前輩藝術家個展及典藏展，包含蔡草如、楊英風等，並透過空間配置與展示策略調整，讓檔案、作品與研究成果可並置呈現。

去年曾於「台灣文化in大阪˙關西世博」展出的《臺灣本色》沉浸式劇場，九月移展南國美，將依據場館特性重新選件與改作，引領觀眾進入藝術家曾「看見」的現場，也提升未來與國際美術館進行專業研究與策展交流機會。