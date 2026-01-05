南大圖書館獲空品績優肯定

南大圖書館提供優化的閱讀環境。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台南大學重視校園環境安全，在「一一四年台南市空氣品質維護績優競賽」中，南大圖書館以穩定且完善的室內空氣品質管理，榮獲「室內空氣品質–公告場所組」績優單位。

本次競賽鼓勵台南市轄內列管公告場所落實室內空氣品質管理制度，提升公共場所使用者的健康與工作效率。南大圖書館將「健康的閱讀與學習環境」視為服務品質的重要一環，透過制度化管理與日常維護，在專家學者評選中獲得高度評價。

南大總務處環安組依法設置專責人員，負責協助規劃與執行空氣品質維護相關作業，包含管理計畫研擬、不定期巡檢、定期檢測、監測設備維護，以及配合相關稽查作業，為圖書館等公告場所建立合規且穩定的環境安全基礎。

南大副校長李建億表示，圖書館不僅是校園學習的重要場域，也是對外服務社區的公共空間，此次獲獎反映出校內行政單位與使用單位在環境安全管理上的合作成果。未來，南大將配合市府政策與專業機制，穩健推動校園環境品質維護。