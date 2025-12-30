南大師資生走入偏鄉 累積教學能量

南大「為偏鄉而教」成果展匯聚偏鄉場域師長、計畫團隊與南大師資生合影。（南大提供）

走進偏鄉，從真實場域學會成為教師。國立台南大學透過「為偏鄉而教」計畫，讓師資生在真實教育現場中學會思考、實作與反思，也讓偏鄉教育的經驗，轉化為可累積、可延續的教學能量。

「為偏鄉而教」計畫長期被定位為一座偏鄉師資補給站。南大以師資培育為核心，串連大學、偏鄉學校與地方場域，透過課程共備、教學實作與行動反思，引導師資生在真實教育現場中累積專業經驗。

在戶外教育主題分享中，南大師資生洪嘉盈回顧團隊從七股「跳島」到澎湖的教學歷程。她坦言，這段經驗帶來的第一個學習，並非活動操作，而是「如何讀土地、讀孩子」。

教育學系羅妤潔以「亮點尋找」形容自己的教學歷程。她說，團隊並未先預設一套標準教材，而是花時間與校長、主任與導師對談，蒐集每位孩子的學習故事，重新理解教學的本質不只是學業補強，而是陪伴孩子重新相信自己。

南大教育系教授歐陽誾表示「我們期待學生在理解土地、理解孩子的過程中，逐步建立作為教師的專業能力。」當教育行動扎根地方、連結學校與社區，偏鄉不只是教學現場，也成為培育未來教師的重要起點。