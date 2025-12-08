南大年終發表六學院成果 跨域創新實力備受矚目

▲南大理工學院分享「台英語AI學伴系統」研發成果，推動智慧語言學習走入中小學課程。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】國立臺南大學今(8)日舉辦「師生研發成果發表暨年終記者會」，以「創新鏈結・南大共創」為主題，邀集教育、理工、環生、管理、人文與藝術六學院師生團隊，對外分享年度研發成果與社會實踐行動，從教學現場、科技應用、永續治理到文化行動，完整呈現南大在跨域整合與公共參與上的實質成果。

陳惠萍校長表示，特別感謝媒體長期以來對南大教育發展的關注與報導，讓師生在教學、研究與社會行動中的努力能為社會大眾所看見。她指出，南大近年以「創新」為動能、「鏈結」為方法，持續深化與地方、產業及國際的多層次合作，並在「共創」中累積教學、研究與社會實踐的能量，逐步形塑具行動力的跨域發展樣貌。

本次記者會邀請六組師生團隊現場分享年度重點成果，展現南大從基礎教學到社會實踐的多元面向。教育學院吳純萍副教授以「AI數學診斷家教機器人」點亮孩子的思考，語意煉金師點亮教師的未來，並持續走進3701小時的真實教室，用科技與陪伴縮短教育落差，讓每一個孩子都有被看見、被成全的機會，打造永續教育新模式；理工學院李健興教授團隊建置「台英語AI學伴系統」，導入國小至高中完整教材，並上架教育部平台、與合作通路推廣應用；環生學院王一匡教授團隊以「維持生態系統健康」為核心，推動流域生態研究中心、工程生態檢核及全齡永續教育體系；管理學院吳宗憲教授團隊則串連國內外動保組織，籌辦亞洲動物保護大會，推動動保政策與國際接軌。

在人文與藝術領域方面，人文學院張靜宜副教授團隊透過紐西蘭移地教學，將永續觀察轉化為台江與水雉保育行動；藝術學院王婉容老師團隊則結合戲劇、視覺藝術與數位科技，將刺繡、紙紮、粧佛與陣頭等傳統工藝，轉化為可「走入」的博物館劇場與跨域創作展演，呈現南大在人文關懷與藝術實踐上的豐富量能。

從教育現場到社會場域，從科技研發到文化實踐，臺南大學持續展現創新不僅存在於實驗室或教室之中，更實際走入社區、產業、公共政策與國際交流的第一線。國立臺南大學表示，未來將持續以師資培育為根本，結合科技創新、永續發展與人文實踐，穩健深化教學與研究能量，回應社會需求，進一步擴大公共影響力，讓大學的專業與行動與社會持續同行。

▲南大環生學院以流域生態研究與永續教育體系為核心，展現守護生態環境的專業實踐。