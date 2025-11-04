南大攜手泰國他信大學 辦理台泰藝術交流展

台南大學與泰國他信大學舉辦「府城秋香－台灣／泰國藝術交流展」。（南大提供）

記者陳治交／台南報導

國立台南大學長期推動國際教育與藝術文化接軌，與泰國他信大學代表團進行校際互訪，並於香雨書院舉辦「府城秋香－台灣／泰國藝術交流展」。南大國際長呂英治、圖資長陳宗禧、藝術學院高實珩院長及視覺藝術與設計系、戲劇創作與應用學系師長到場參與，現場交流熱絡，氣氛融洽。

他信大學為泰國宋卡府公立大學，前身為師範學院，與台南大學同樣擁有深厚的教育底蘊與人文傳統。此次來訪代表團包括學術事務、研究與創新學院副院長Yodchai Prom-inn及美術與應用藝術學系教師共六人。

「府城秋香－台灣／泰國藝術交流展」有台南大學視覺藝術與設計學系及泰國他信大學美術與應用藝術學系教師的作品，呈現兩地藝術教育與創作理念的交流成果，作品媒材涵蓋水墨、版畫、油畫等形式，展現不同文化背景下的藝術觀點。

此次參訪深化台南大學與泰國他信大學在教育與藝術領域的交流，未來雙方將持續推動國際合作計畫，促進亞太區域藝術教育的共同發展。