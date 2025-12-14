南大校友高義勝 藝術舞台揚名

高義勝作品榮獲Ｓ日本東京澀谷藝術祭「月光莊賞（特別獎）」，並受邀赴日本銀座舉辦個展。 （南大提供）

記者陳治交∕台南報導

國立台南大學視覺藝術與設計學系校友高義勝於二０二五年在國內外藝術競賽表現突出，以縝密的創作技法與鮮明的個人風格，榮獲日本與台灣多項美術展肯定。

高義勝今年榮獲日本東京澀谷藝術祭ＳＨＩＢＵＹＡ ＡＲＴ ＡＷＡＲＤＳ「月光莊賞（特別獎）」，這項獎項具有一定專業指標性，也為其創作帶來更多能見度，並受邀於二０二六年赴日本銀座舉辦個展。

高義勝在日本獲得多項展覽入選，包括第一０九回二科美術展、第二十一回世界繪畫大賞展、第五十二回近代日本美術協會展、第八十回南日本美術展，跨越不同主題與評選體系，也反映其創作在多元文化場域的辨識度與感染力。

廣告 廣告

在台灣方面，高義勝以細膩的東方語彙與跨媒材創作能力，在全國美術展水墨與攝影雙入選，亦在台南美展榮獲東方媒材優選與攝影佳作，顯示其創作在不同媒材領域的專業肯定。

高義勝近年來在國內外累積的成果，逐步形塑其個人的藝術語彙與跨文化創作能量。他的表現也讓人看見南大視覺藝術與設計學系校友在當代藝術舞台上的活躍面貌。