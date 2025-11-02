南大校慶聖火抵彰化 村上國小點燃傳承與榮耀之火

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為慶祝國立台南大學創校127週年，象徵傳承與團結的「南大聖火環台」活動於11月2日中午來到彰化縣，吸引眾多在地校友齊聚村上國小迎接聖火抵達，現場氣氛溫馨熱烈，意義非凡。

台南大學127周年週年校慶聖火環台抵達彰化，彰化校友齊聚村上國小迎接。（圖／記者周厚賢攝）

在聖火進入村上國小前，由彰化縣校友會理事長、同時也是村上國小校長的黃宏田，與多位在教育界服務的南大校友共同主持點燃儀式。當聖火點燃的那一刻，全場掌聲雷動，許多校友都回想起學生時期在校內參加運動會的青春記憶，場面感人。黃宏田校長表示：「我們當年從台南師專，也就是現在的台南大學，那五年的學生時光真是最美好的歲月。母校在品格培育與專業養成上的教誨，成為我們一生奉行的準則。今天能與各校校友再度聚首，共迎母校聖火，倍感榮耀與感動。」

迎接母校運動會聖火人員計有村上國小黃宏田校長與謝家豪主任、白沙國小曾雅瑛校長、水尾國小黃姿綺校長、育民國小國小許瑞芳校長、大莊國小呂彥億校長、埔心國小廖松圳校長、永靖國小蘇月妙校長、僑信國小韓建忠主任。（圖／記者周厚賢攝）

隨同聖火環台的台南大學侯志正副校長指出，自上任以來積極輔導各地校友會成立，希望透過母校與校友的連結，關懷教育現場的發展現況。他表示，聖火傳遞不僅象徵母校精神的延續，更是凝聚各地校友情誼的重要橋樑。南大校友總會理事長吳東林也說，每一站的聖火傳遞都展現南大人熱情與團結的精神，看到資深學長與年輕校友在教育領域的傑出表現，令人深感驕傲，這正是南大精神最動人的體現。

村大國小校長黃宏田與多位在彰化教育界任職的校友談起年輕時在母校受教的種種肩，無不流露感恩與感懷的心念。（圖／記者周厚賢攝）

據悉，南大聖火環台活動自10月30日啟程，已完成高雄、屏東、台東、新北、台北、桃園、新竹、台中與彰化等站的傳遞，接下來將前往南投、雲林、嘉義與澎湖，最終於11月3日回到母校，由陳惠萍校長親自迎接，為127週年校慶揭開光榮序幕，象徵南大精神薪火相傳、永續發光。